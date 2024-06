Suíça confirma presença de 90 países e organizações em cúpula de paz

O ministro das Relações Exteriores da Suíça, Ignazio Cassis (à direita), disse que a Suíça sempre esteve aberta a convidar a Rússia para a conferência. Mas Moscou deixou claro várias vezes que não tem interesse em participar, acrescentou. Keystone / Peter Schneider

Noventa países e organizações devem participar da conferência de paz para a Ucrânia que a Suíça sediará nos dias 15 e 16 de junho, confirmaram as autoridades na segunda-feira em uma coletiva de imprensa em Berna.

4 minutos

Nos dias 15 e 16 de junho, os representantes se reunirão no resort Bürgenstock, próximo ao Lago de Lucerna, no cantão de Nidwalden, para discutir formas de alcançar uma paz duradoura na Ucrânia com base no direito internacional. A conferência tem o objetivo de estabelecer as bases para conversações de paz sustentáveis, nas quais a Rússia também participará em uma data posterior, segundo as autoridades suíças.

Discussões aprofundadas serão realizadas não apenas sobre a situação na Ucrânia, mas também em todo o mundo, incluindo a situação dos prisioneiros de guerra, ameaças nucleares e segurança alimentar, disse o ministro das Relações Exteriores, Ignazio Cassis, aos repórteres na segunda-feira.

Até o momento, quase 90 países e algumas organizações já se inscreveram para a conferência. Cerca de metade dos países participantes é da Europa, e o restante é de outras partes do mundo.

Cerca de metade dos países participantes será representada no mais alto nível por chefes de estado, enquanto a outra metade será representada por ministros, disse a presidente da Suíça, Viola Amherd. O Conselho Federal anunciará exatamente quem participará na sexta-feira à noite.

Cronograma

A conferência terá início na tarde de sábado, 15 de junho, com uma sessão plenária. No dia 16 de junho, os grupos de trabalho discutirão com mais profundidade três tópicos de interesse global que afetam um grande número de países: segurança nuclear, liberdade de navegação e segurança alimentar e aspectos humanitários.

Uma declaração final está sendo preparada para a conclusão da conferência. Uma minuta já foi preparada e está sendo “consultada intensamente”, disse Cassis.

Rússia não incluída

“Sempre estivemos abertos a convidar a Rússia para a conferência, mas Moscou deixou claro várias vezes que não tem interesse em participar”, disse Cassis.

Além disso, a Ucrânia insistiu que apenas os países que respeitam o direito da Ucrânia de existir sob a lei internacional deveriam participar, o que a Rússia obviamente não faz. Portanto, uma questão fundamental em Bürgenstock será quando a Rússia poderá ser incluída no processo rumo à paz.

As forças policiais lideradas pela polícia cantonal de Nidwalden estão encarregadas da segurança da conferência. O exército suíço enviou até 4.000 membros das forças armadas para dar apoio às medidas de segurança.

Eles assumem tarefas relacionadas à proteção de infraestruturas importantes e críticas, transporte aéreo, reconhecimento aéreo e operações aerotransportadas, vigilância e intervenção em lagos, bem como apoio logístico e de comando. “Temos que enfrentar um amplo espectro de riscos – e estamos nos preparando para eles”, disse Amherd.

Fake news e ataques cibernéticos

A Suíça tem se deparado com um número crescente de ataques on-line no período que antecede a conferência de paz na Ucrânia, disse Amherd. No entanto, ela não forneceu mais detalhes. As autoridades também estão se preparando contra uma variedade de riscos nos próximos dias, disse ela.

E em relação à enorme quantidade de notícias falsas que estão sendo espalhadas pelos oponentes da conferência, Amherd disse que o governo e as autoridades estavam fornecendo informações corretas, baseadas em fatos e abertas para combater as notícias falsas.

Traduzido por Deepl/Fernando Hirschy

Como trabalhamos Esta notícia foi escrita e cuidadosamente verificada por uma equipe editorial externa. Na SWI swissinfo.ch, selecionamos as notícias mais relevantes para um público internacional e usamos ferramentas de tradução automática, como DeepL, para traduzi-las do inglês. O fornecimento de notícias traduzidas automaticamente nos dá tempo para escrever artigos mais detalhados. Você pode encontrá-los aqui. Se quiser saber mais sobre como trabalhamos, dê uma olhada aqui e, se tiver comentários sobre esta notícia, escreva para english@swissinfo.ch.

