Franco suíço dispara em relação a euro e dólar

O franco suíço atinge seus máximos históricos em relação ao euro e ao dólar. Keystone-SDA

O franco suíço está mais uma vez fazendo jus ao seu nome de moeda refúgio. A razão para isso é a política econômica e tarifária errática do presidente dos EUA, Donald Trump, que está forçando os investidores a sair do dólar e entrar no franco.

Na manhã de sexta-feira, o dólar americano ainda custava CHF 0,8203, mais de CHF 0,03 a menos do que 24 horas antes. Na noite de sexta-feira, a taxa de câmbio chegou a cair para 0,8141, um recorde de baixa. Desde então, as duas moedas se recuperaram apenas ligeiramente. No mesmo período, o franco suíço ganhou cerca de CHF 0,01 em relação ao euro, para 0,9273.

Enquanto isso, o par euro/dólar está cotado a 1,1302, depois de 1,1216 na noite anterior e 1,0991 na manhã de quinta-feira. Na noite de sexta-feira, o euro chegou a subir para US$ 1,1383, seu nível mais alto em pouco mais de dois anos.

A razão para a alta do franco é a incerteza entre os investidores devido à imprevisibilidade do presidente dos EUA. Isso está fazendo com que os investidores retirem seu dinheiro do dólar, disse um trader.

Além da fraqueza do dólar, o aumento significativo do rendimento dos títulos de dez anos do governo dos EUA também foi uma evidência disso. E essa tendência pode continuar, já que a guerra comercial provavelmente continuará, de acordo com o mercado. O comportamento errático e agressivo de Trump acabou com a confiança de muita gente, disse.

Intervenção no câmbio

Enquanto isso, a força do franco suíço faz com que os economistas ponderem sobre as medidas a serem tomadas pelo Banco Nacional Suíço (SNB). “Um corte na taxa de juros pelo SNB em junho poderá ser necessário se o franco suíço não se enfraquecer em relação ao seu nível atual”, de acordo com um novo estudo do UBS.

O SNB não quis comentar sobre possíveis medidas devido à força do franco quando perguntado pela AWP.

Os especialistas do grande banco UBS continuam acreditando que é provável que haja uma diminuição na disputa comercial. E, nesse cenário, de acordo com suas previsões, a taxa de câmbio EUR/CHF voltaria a subir para 0,95 até junho, o que reduziria a necessidade de cortar as taxas de juros.

Opções

No entanto, os economistas do UBS listam as outras opções do SNB em seu estudo.

De acordo com o estudo, o SNB poderia neutralizar a pressão de alta sobre a moeda intervindo no mercado de câmbio. “Entretanto, tais intervenções apresentam o risco de exacerbar os conflitos comerciais com os EUA se forem percebidas como manipulação da moeda”, dizem os especialistas.

O instrumento mais drástico seria um “corte emergencial da taxa de juros”. Entretanto, de acordo com os autores do estudo, isso só deve ser considerado “se o SNB acreditar que as perspectivas de inflação e crescimento se deterioraram significativamente”.

(Adaptação: Fernando Hirschy)

