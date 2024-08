Suíça propõe proibição de importação de peles

O governo suíço propõe a proibição da importação de peles produzidas em condições cruéis e a proibição de seu comércio no país.

O governo planeja alterar a Lei de Proteção Animal nesse sentido e apresentou um projeto de lei para consulta na quarta-feira, que durará até 22 de novembro. O Parlamento deverá tomar uma decisão a partir do verão de 2025.

O Conselho Federal (corpo de sete ministros que governa o país) pretende apresentar a emenda à lei como uma contraproposta indireta à iniciativa das peles. Ele rejeita a iniciativa em si.

Com a proibição do comércio dentro da Suíça, a contraproposta vai mais longe do que a iniciativa, que prevê apenas a proibição das importações, escreve o governo.

No futuro, comércio e fornecedores on-line terão que esclarecer o método de produção ao comprar produtos de pele e fornecer provas de que eles não foram produzidos de forma cruel com os animais.

