Suiça vai proibir cigarros eletrônicos descartáveis

O deputado Christophe Clivaz, dos Verdes, que propôs a moção, destacou as preocupações ambientais e de saúde relacionadas aos cigarros eletrônicos descartáveis. Copyright 2023 The Associated Press. All Rights Reserved.

A Câmara dos Deputados da Suíça votou a favor de uma moção para proibir as vendas de cigarros eletrônicos descartáveis na quarta-feira por 122 votos a favor, 63 contra e quatro abstenções.

A moção prevê que o governo altere a Lei Federal sobre Produtos de Tabaco e Cigarros Eletrônicos para que as chamadas “puff bars” não possam mais ser oferecidas para venda na Suíça.

As “puff bars” são atraentes para os jovens devido aos seus muitos sabores e cores brilhantes e, portanto, estão se tornando cada vez mais populares, disse o deputado do Partido Verde Christophe Clivaz, que apresentou a moção. Segundo ele, em 2022, 10 milhões de unidades já haviam sido importadas.

Ele continuou dizendo que as “puff bars” acabavam em lagos ou pastos e no lixo após o uso, poluindo o meio ambiente e gerando custos milionários. Clivaz também destacou o aspecto da saúde, com especialistas em prevenção alarmados com a rapidez com que as “puff bars” se tornam viciantes e com o fato de os efeitos dos cigarros descartáveis sobre a saúde não terem sido suficientemente pesquisados.

A ministra do Interior, Elisabeth Baume-Schneider, votou em vão contra a moção, que o Conselho Federal, o órgão executivo da Suíça, considera uma proibição prematura. O Senado será o próximo a decidir sobre a proibição das populares “puff bars”.

Traduzido por Deepl/Fernando Hirschy

