Fontes de energia da Suíça devem se esgotar na quinta-feira

A partir de quinta-feira, o país dependerá de importações de petróleo, gás e urânio. KEYSTONE/© KEYSTONE / CHRISTIAN BEUTLER

A Suíça deve esgotar suas fontes de energia nacionais na quarta-feira, conforme calculado pela Fundação Suíça de Energia (SES). A partir de quinta-feira, o país dependerá de importações de petróleo, gás e urânio.

Isso significa que mais de 70% da energia usada na Suíça é importada, custando mais de CHF11 bilhões (US$ 12 bilhões) por ano, disse a SES em um comunicado à imprensa.

Em comparação com outros países da União Europeia, a Suíça tem uma classificação relativamente baixa em termos de independência energética. De acordo com o Eurostat, a taxa do governo federal é de 29,5%, em comparação com os 32,7% da Alemanha. Em Berlim, o “Dia da Independência Energética” é comemorado em 29 de abril.

A Estônia lidera a lista com 93,8%. Alguns países do Leste e do Norte da Europa vêm em seguida, com mais de 50%, e depois a França, com 48,2%. Atrás da Suíça estão Bélgica (26,1%), Espanha (25,7%), Áustria (25,5%), Itália (20,6%) e, abaixo de 10%, Luxemburgo e Chipre, ou Malta, com 1%.

De acordo com a SES, o conceito do “Dia da Independência Energética” inspira-se na noção do Earth Overshoot Day (Dia da Sobrecarga da Terra), que indica a duração pela qual as fontes de energia de uma nação sustentariam adequadamente suas necessidades, a partir do início do ano.

O dia foi calculado estimando a progressão da participação da produção nacional de fontes de energia primária em relação a todas as fontes de energia consumidas na Suíça de 2013 a 2022, seguindo uma tendência linear até 2024. O Eurostat baseou seus cálculos nas Estatísticas Globais de Energia da Suíça de 2022, que foram compiladas pelo Departamento Federal de Energia da Suíça.

Traduzido por Deepl/Fernando Hirschy

Como trabalhamos Esta notícia foi escrita e cuidadosamente verificada por uma equipe editorial externa. Na SWI swissinfo.ch, selecionamos as notícias mais relevantes para um público internacional e usamos ferramentas de tradução automática, como DeepL, para traduzi-las do inglês. O fornecimento de notícias traduzidas automaticamente nos dá tempo para escrever artigos mais detalhados. Você pode encontrá-los aqui. Se quiser saber mais sobre como trabalhamos, dê uma olhada aqui e, se tiver comentários sobre esta notícia, escreva para english@swissinfo.ch.

