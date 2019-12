Em quinto lugar está o desemprego, seguido pela segurança pessoal. As preocupações com a segurança pessoal aumentaram mais acentuadamente do que qualquer outra preocupação - 11 pontos percentuais.

Os suíços perderam a fé nos políticos 06. Dezembro 2019 - 10:00 A confiança nos políticos para oferecer as melhores soluções caiu drasticamente, de acordo com uma pesquisa com quase 2.500 eleitores realizada em toda a Suíça. A última edição do Barômetro das Preocupações do Credit Suisse (Credit Suisse Worry Barometer), realizado pelo instituto de pesquisa gfs.bern, mostra que 46% dos entrevistados acreditam que o governo e o parlamento não conseguem encontrar as melhores políticas para as questões mais importantes. O número de pessoas insatisfeitas com a liderança política mais do que dobrou nos últimos dois anos. Uma esmagadora maioria de 83% acha que "o Conselho Federal [governo] precisa fazer um trabalho melhor para cumprir seu papel de liderança". "A perda de confiança nos políticos é notável e provavelmente pode ser atribuída ao escopo de questões não resolvidas", diz Manuel Rybach, Diretor Global de Relações Públicas e Política do Credit Suisse. "Há um desejo de soluções mais sólidas para as questões mais importantes: provisão de aposentadoria, seguro de saúde, migração, clima e Europa", disse Lukas Golder, co-diretor do GfS Bern, à emissora pública suíça SRF. Os resultados são baseados em uma pesquisa com 2.495 eleitores em toda a Suíça, realizada em julho e agosto de 2019. Preocupações climáticas Um vasto leque de instituições perdeu a confiança dos eleitores, incluindo a União Europeia (-20%), associações de trabalhadores (-20%), partidos políticos (-22%), associações patronais (-23%), jornais pagos (-23%) e igrejas (-25%). A polícia foi o único organismo a ganhar confiança e é considerada a instituição mais confiável do país. Repartindo as preocupações por temas individuais, as duas principais preocupações são a Previdência (47% dos inquiridos) e os cuidados de saúde (41%), que se mantêm na mesma posição do ano passado. A proteção ambiental e as mudanças climáticas (29%) sobem para o quarto lugar nos gráficos de preocupação atrás dos estrangeiros (30% neste ano em comparação com 37% em 2018). Em quinto lugar está o desemprego, seguido pela segurança pessoal. As preocupações com a segurança pessoal aumentaram mais acentuadamente do que qualquer outra preocupação - 11 pontos percentuais. Mas as pessoas não concordaram que a digitalização lhes custaria o emprego - apenas 10% consideraram que o seu correio seria automatizado por robôs, novas tecnologias ou softwares inteligentes nos próximos cinco anos. Cerca de 60% dos inquiridos afirmaram que a tecnologia digital facilitaria o seu trabalho ou pode eventualmente ajudá-los a encontrar emprego. Dois terços dos entrevistados consideram que a tecnologia melhorou as suas vidas em geral.