Perguntas simples, respostas complicadas - e novas perguntas. Política interna e política externa, debates substantivos e discussões entre juristas: tudo se confunde. E o tempo está se esgotando: 2019 será ano de eleições europeias e na Suíça. As duas partes estão se esforçando para chegar a um acordo ainda este ano. Mas na Suíça, a UDC, o partido com a maior representação no Conselho Nacional (Câmara dos Deputados) fará da luta contra o acordo-quadro um dos seus cavalos de batalha eleitoral. E o que quer que os diplomatas suíços tragam de Bruxelas, a briga será acirrada.

E, como se as negociações já não fossem suficientemente complicadas, legalmente ambiciosas, especialmente em termos de prazos internos, a política internacional é um fator de incerteza. A disputa comercial entre os Estados Unidos e a Europa permite os europeus de aplicarem medidas de proteção excepcionais em relação a países terceiros. E a Suíça se beneficiaria disso. Quanto maior o espaço de manobra da UE para proteger as empresas suíças de medidas de retaliação contra os EUA, maior o efeito como possível meio de pressão.

A contribuição anual de um bilhão de francos feita pela Suíça ao fundo de coesão para a Europa do Leste também está sob risco. Depois que o Presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, anunciou de forma inesperada a decisão de limitar o reconhecimento da bolsa suíça, o Conselho Federal ameaçou de congelar essa contribuição. Mesmo se depois terminou voltando atrás, ao aprovar uma contribuição anual na base de 1,3 bilhões de francos para o período de dez anos, as partes não chegaram a um acordo. Albert Rösti, presidente do Partido do Povo Suíço (UDC, na sigla em francês) considera o preço de acesso ao mercado como "inaceitável". Já o deputado do Partido Socialista, Eric Nussbaumer, considera que se trata de "uma estratégia de negociação coerente".

Se a Suíça e a UE não entrarem em acordo, as consequências podem ser graves para a economia helvética. Muitas questões bloqueadas há muito tempo, dentre elas o acordo no setor da eletricidade ou a limitação para um ano do período de reconhecimento da bolsa de valores suíça, depende do sucesso das negociações. Para muitos, a questão da bolsa de valores é vista como emergencial. Para o ministro suíço das Finanças, Ueli Maurer, a falta de um acordo pode colocar em risco a própria sobrevivência dela. Se a UE não ceder, a Suíça será obrigada a aplicar a mesma medida à UE e não mais reconhecer as bolsas de valores europeias.

Dos mais de 100 acordos bilaterais firmados entre as duas partes, a Suíça quer incluir cinco no novo texto. A União Europeia, sete.

O exame jurídico do futuro acordo está ainda em curso no Tribunal de Justiça da União Europeia. Resta saber se este aceitará um mecanismo que prevê a possibilidade de ceder a um tribunal de arbitragem o poder decidir sobre questões de direito do mercado único.

3) A interpretação do direito comunitário adotado deve estar em conformidade com a jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia

1) Mudanças ou novas regras a serem incluídas no direito comunitário (adaptado do francês "acquis communautaire"), que constitui a base comum de direitos e obrigações que vinculam todos os Estados-Membros da União Europeia. Eles continuam a poder ser vetados através de procedimentos políticos existentes na Suíça como o referendo. Ao mesmo tempo, a Suíça deve mais integrada ao processo legislativo da UE.

No entanto, as respostas são complicadas. Com o pedido de criar um tribunal de arbitragem para resolver disputas entre os dois blocos, o ministro suíço das Relações Exteriores, Ignazio Cassis, já conseguiu responder, no início de março, a responder a algumas das muitas perguntas. Mas ainda há controvérsia sobre as áreas a serem abrangidas pelo texto e as mudanças concretas que a Suíça terá de aplicar para os acordos em questão. E para complicar ainda mais, todos os objetos podem ser interligados de uma forma ou de outra. Em outras palavras, nada é decidido até que tudo seja decidido.

As negociações do acordo-quadro institucional entram no verão em uma nova fase "política". Os detalhes já foram delineados pelos diplomatas, mas inúmeros aspectos do conteúdo ainda não estão claros. O acordo tem por fim regulamentar a interpretação e aplicação de acordos bilaterais importantes e as relações futuras entre Berna e Bruxelas. Concretamente, a Suíça precisa esclarecer três questões que são aparentemente simples:

Os sindicatos consideram as medidas de acompanhamento como inegociáveis. A UE as considera "discriminatórias".

O desafio de fazer um acordo institucional entre a Suíça e a União Européia Mattia Balsiger 24. Agosto 2018 - 15:00 