Suíça vai acolher mais dois prisioneiros de Guantânamo 03. Fevereiro 2010 - 16:37 Apesar das pressões da China, a Suíça aceitou acolher dois prisioneiros uigures de Guantânamo. Depois de meses de hesitação, o governo federal suíço deu seu aval nesta quarta-feira (3/2). Os dois irmãos vão residir no estado (cantão) do Jura, oeste da Suíça. A decisão do governo federal suíço foi anunciada um dia depois do governo estadual do Jura ter confirmado sua intenção de acolher os dois prisioneiros e irmãos uigures. O Departamento Federal de Migração recebeu a ordem de emitir as autorizações de estadia para os dois membros de uma etnia minoritária e muçulmana da China. Eles passaram quatro anos em Guatânamo sem jamais serem indiciados nem julgados e não representam qualquer risco para a segurança, segundo análise de especialistas, disse diante da imprensa, em Berna, a ministra da Justiça Eveline Widmer-Schumpf. A ministra declarou que "nós, obviamente, fizemos uma avaliação política de interesses. É sabido que a China manisferá seu descontentamento, mas o Conselho Federal (executivo) não decidiu a favor ou contra um Estado e sim pela tradição humanitária." Ela disse ainda que os dois uigures se comprometeram a aprender francês, língua oficial do estado do Jura, e a se integrarem profissionalmente. Em janeiro, a Suíça acolheu um outro prisioneiro de Guantânamo, oriundo do Usbequistão, que vive em Genebra. Reações A embaixada da China em Berna rejeitou categoricamente a decisão do governo suíço. “Esta é uma decisão contrária aos interesses fundamentais dos dois países”, disse Feng Haiyang, conselheiro da embaixada, à swissinfo.ch. Em Berna, a ONG Sociedade pelos Povos Ameaçados (SPM) saudou a decisão do governo suíço de acolher os dois detentos de Guantânamo “que poderão assim levar uma vida de liberdade no estado do Jura”. Em comunicado à imprensa, a SPM se diz “satisfeita que o governo suíço deu mais importância aos direitos humanos do que aos interesses da indústria suíça de exportação”. O governo estadual do Jura informou que, ao acolher os dois irmãos uigures, a Suíça contribui para o fechamento da prisão norte-americana de Guantânamo. swissinfo.ch (com agências) uigures Os uigures são um povo de origem turcomena que habita principalmente a Ásia Central. Os uigures são uma das 56 etnias oficialmente reconhecidas pela China, consistindo de aproximadamente 8.68 milhões de pessoas, de acordo com o recenseamento chinês de 2004. Sua língua é o uigur. Na atualidade, os uigures vivem principalmente na região autônoma chinesa de Xinjiang, no extremo-oeste do país. Há também grandes comunidades uigures no Paquistão, Cazaquistão, Quirguízia, Mongólia, Uzbequistão e Turquia, além de pequenas comunidades em bairros de grandes metrópoles como Pequim e Xangai, na China, e mesmo Toronto e Vancouver, no Canadá. Fonte: Wikipédia