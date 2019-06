Why Swiss women are back on strike today

Embora chamada de “greve”, muitas mulheres hesitaram em deixar seus locais de trabalho em um país onde a ação grevista é rara. Simbolicamente, os manifestantes pediram que as mulheres terminassem o trabalho às 15h24 da tarde de sexta-feira, um período que reflete a disparidade salarial de 20% com os homens.

A Ministra do Meio Ambiente, Simonetta Sommaruga, esteve numa escola secundária de Lausanne para falar com os alunos sobre igualdade. As jovens estavam muito mais preparadas para falar do que no seu tempo, observou Sommaruga.

Na capital Berna, o Parlamento interrompeu a sessão durante 15 minutos. Vários membros do governo também estiveram ativos, incluindo o ministro do Interior, Alain Berset, que lançou um vídeo mudo para destacar os problemas enfrentados pelas mulheres na Suíça.

Ainda hoje, dizem as mulheres, o tratamento desigual persiste - incluindo salários mais baixos (as mulheres ganham em média 20% menos do que os homens), condescendência profissional e diária e tetos de vidro sociais.

