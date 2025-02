Rei britânico Charles III faz parceria com Amazon para documentário

O rei Charles III do Reino Unido aparecerá em um novo documentário da Amazon, que deverá destacar seu trabalho de caridade em relação ao meio ambiente e sua “filosofia de harmonia”, informou a Press Association neste sábado (1º).

A parceria com a Amazon rompe com a tradição da família real, que frequentemente faz parcerias com as principais emissoras britânicas para suas aparições na tela.

Uma fonte da King’s Foundation disse que a instituição de caridade do monarca estava “ansiosa para trabalhar com a Amazon em um documentário exclusivo para mostrar a filosofia de Harmonia de Sua Majestade e o trabalho que ela, por sua vez, inspirou em todo o mundo para construir comunidades sustentáveis e transformar vidas”.

“Estamos ansiosos para compartilhar nossa missão e promover os benefícios da Harmonia de forma mais ampla à medida que embarcamos nesse filme histórico”, declarou a fonte à Press Association.

De acordo com o site da fundação do rei, a Filosofia da Harmonia postula “que, ao compreender o equilíbrio, a ordem e as relações entre nós e o mundo natural, podemos criar um futuro mais sustentável”.

