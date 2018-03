Mostre a Suíça global: marque suas fotos no instagram com o hashtag #WeAreSwissAbroadLink externo

A post shared by Doris Hofer (@thesquatgirl) on Feb 6, 2018 at 10:32pm PST

O que me interessa é levar as pessoas a terem um estilo de vida saudável. O país de origem, a religião e a forma como as pessoas se vestem não tem a menor importância.

A post shared by Doris Hofer (@thesquatgirl) on Feb 4, 2018 at 8:02am PST

D.H.: Quando você fala a língua turca, as pessoas ficam encantadas. Às vezes isso é muito prático, e me ajuda principalmente nas minhas aparições na TV. Eu nunca recebi comentários de "haters" (críticos acerbos) na Turquia, enquanto na Suíça, sim. Talvez seja meu sotaque, ou talvez as pessoas aqui sejam menos frustradas.

A post shared by Doris Hofer (@thesquatgirl) on Jan 23, 2018 at 10:58pm PST

D.H.: Eu inspiro meus fãs a se alimentarem mais saudavelmente e a fazer mais esporte. Por exemplo, quando eles veem meu café-da-manhã em meus posts, eles correm para a cozinha e seguem minha receita. Recentemente eu e minhas crianças preparamos, por exemplo, um mingau de aveia com banana servido com uma bola de sorvete de framboesa sem açúcar.

Mostre a Suíça global: marque suas fotos no instagram com o hashtag #WeAreSwissAbroad

D.H.: Depois da separação eu me tornei empresária e fundei a firma SquatgirlLink externo . Eu tento motivar as pessoas a fazerem mais esportes e a terem uma alimentação mais saudável via redes sociais.

D.H.: Eu gostaria de ir à Suíça com mais frequência e trabalhar com firmas helvéticas. Voltar a viver na Suíça propriamente, não. Temos uma família reconstituída (patchwork): o pai das minhas crianças está aqui, e eu não quero que eles cresçam sem ele.

Doris Hofer: Eu deixei a Suíça em 2004 por causa do amor. Eu estive casada com meu ex-marido turco por 10 anos. Nós temos duas crianças: Zoe e Noah.

O Fitness foi o melhor investimento de sua vida, diz Doris Hofer. Depois de um divórcio, a suíça de 42 anos quis se reinventar e mudou-se para Turquia. Com suas dicas de nutrição e esporte, ela se tornou uma expert em voga, sobretudo devido a sua presença na plataforma online Instagram & Co.

A post shared by SWI swissinfo.ch (@swissinfo.ch) on Feb 6, 2018 at 5:27am PST

Direitos Autorais

Todos os direitos reservados. O conteúdo do site da swissinfo.ch é protegido por direitos autorais. Ele é destinado apenas para uso privado. Qualquer outro uso do conteúdo do site além do uso acima estipulado, especialmente no que diz respeito à distribuição, modificação, transmissão, armazenagem e cópia, requer a autorização prévia por escrito da swissinfo.ch. Caso você esteja interessado em algum desses tipos de uso do conteúdo do site, entre em contato conosco através do endereço contact@swissinfo.ch.

No que diz respeito ao uso para fins privados, só é permitido o uso de hyperlink para um conteúdo específico e para colocá-lo no seu próprio site ou em um site de terceiros. O conteúdo do site da swissinfo.ch só poderá ser incorporado em um ambiente livre de publicidade sem quaisquer modificações. Especificamente aplicável a todos os softwares, pastas, dados e seus respectivos conteúdos disponibilizados para download no site da swissinfo.ch, uma licença básica, não exclusiva e não transferível é concedida de forma restrita a um único download e gravação de tais dados em dispositivos privados. Todos os outros direitos permanecem sendo de propriedade da swissinfo.ch. Em especial, proíbe-se qualquer venda ou uso comercial desses dados.

Reutilizar artigo

Doris Hofer: sucesso no Instagram com dicas de nutrição e esporte Christian Raaflaub 18. Março 2018 - 12:15 O Fitness foi o melhor investimento de sua vida, diz Doris Hofer. Depois de um divórcio, a suíça de 42 anos quis se reinventar e mudou-se para Turquia. Com suas dicas de nutrição e esporte, ela se tornou uma expert em voga, sobretudo devido a sua presença na plataforma online Instagram & Co. swissinfo.ch: Por que você deixou a Suíça? Doris Hofer: Eu deixei a Suíça em 2004 por causa do amor. Eu estive casada com meu ex-marido turco por 10 anos. Nós temos duas crianças: Zoe e Noah. As opiniões manifestadas neste artigo, dentre outros sobre o país de acolho e sua política, são pessoais e não correspondem às posições da plataforma de informaões swissinfo.ch. swissinfo.ch: Essa foi uma viagem sem retorno, ou você pretende voltar um dia para a Suíça? D.H.: Eu gostaria de ir à Suíça com mais frequência e trabalhar com firmas helvéticas. Voltar a viver na Suíça propriamente, não. Temos uma família reconstituída (patchwork): o pai das minhas crianças está aqui, e eu não quero que eles cresçam sem ele. swissinfo.ch: Qual é o seu ramo de trabalho? Como você começou e como anda o trabalho? D.H.: Depois da separação eu me tornei empresária e fundei a firma Squatgirl. Eu tento motivar as pessoas a fazerem mais esportes e a terem uma alimentação mais saudável via redes sociais. swissinfo.ch: Você tem quase 100.000 seguidores no Instagram. Como você explica este sucesso? D.H.: Eu inspiro meus fãs a se alimentarem mais saudavelmente e a fazer mais esporte. Por exemplo, quando eles veem meu café-da-manhã em meus posts, eles correm para a cozinha e seguem minha receita. Recentemente eu e minhas crianças preparamos, por exemplo, um mingau de aveia com banana servido com uma bola de sorvete de framboesa sem açúcar. Muitas pessoas me escrevem para dizer que acharam meus vídeos curtos geniais porque os exercícios lhes dão vontade de fazê-los, e minha alegria e bom humor são contagiantes. swissinfo.ch: Onde você vive hoje precisamente? E como é a vida e a cozinha lá? D.H.: Eu vivo em Istambul e, como vegetariana, eu amo a cozinha mediterrânea. Nossos pratos têm cores vivas e são preparados com muitos legumes frescos. swissinfo.ch: O que é mais atraente na Turquia do que na Suíça? Qual é a grande diferença em relação à Suíça? D.H.: Quando você fala a língua turca, as pessoas ficam encantadas. Às vezes isso é muito prático, e me ajuda principalmente nas minhas aparições na TV. Eu nunca recebi comentários de "haters" (críticos acerbos) na Turquia, enquanto na Suíça, sim. Talvez seja meu sotaque, ou talvez as pessoas aqui sejam menos frustradas. swissinfo.ch: Estando longe, como você pensa sobre a Suíça? D.H.: Eu sou orgulhosa de meu país. Principalmente do ponto de vista político, nós temos um importante papel exemplar: quando alguém tem uma opinião diferente, ele pode expressá-la e defende-la quando ela fizer sentido. Eu amo o transporte público e o sistema de coleta de lixo da Suíça. swissinfo.ch: Como está a situação política na Turquia? Você se interessa pela política do seu país de residência? D.H.: As pessoas exprimem suas opiniões sobre a política em muitas plataformas de maneira inteiramente incivilizada. Eu não gosto disso e, por uma questão de princípios, não expresso opiniões sobre a política. O que me interessa é levar as pessoas a terem um estilo de vida saudável. O país de origem, a religião e a forma como as pessoas se vestem não tem a menor importância. swissinfo.ch: Você participa das eleições e referendos da Suíça? D.H.: Não, pois não estou suficientemente informada para decidir com confiança. swissinfo.ch: Do que você sente mais falta na Suíça? D.H.: Minha família e amigos. Do ponto de vista culinário, sinto falta dos deliciosos queijos. Mostre a Suíça global: marque suas fotos no instagram com o hashtag #WeAreSwissAbroad