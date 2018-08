As autoridades acrescentaram que, de acordo com as leis federais e cantonais (estaduais), "os candidatos à naturalização devem estar bem integrados à sociedade suíça e ao cantão de Vaud (onde residem, n.d.r.) e mostrar, por seu comportamento, sua ligação à Suíça, a suas instituições e seu respeito à ordem jurídica suíça".

Cidadania suíça é negada a casal que recusou aperto de mão 20. Agosto 2018 - 11:30 Um casal que se recusou a apertar as mãos e responder perguntas de membros do sexo oposto de um comitê de naturalização de Lausanne acabou tendo seu pedido de cidadania suíça negado. Em um comunicado divulgado na sexta-feira (17), as autoridades da cidade de Lausanne confirmaram que haviam negado a cidadania suíça ao casal que se recusou a apertar a mão de membros do sexo oposto do comitê durante uma entrevista do procedimento de naturalização. Mas houve outras razões que justificaram a rejeição, continuou a declaração. "Durante a audiência, esse casal exibiu um comportamento discriminatório geral que foi demonstrado pela sua recusa em responder perguntas feitas por pessoas do sexo oposto", disse. “Tal atitude não respeita um princípio fundamental da nossa Constituição e um pilar da nossa sociedade, ou seja, a igualdade entre homens e mulheres. O Município observou que esse casal não cumpria os requisitos legais e, portanto, rejeitou o pedido.” + sobre um curso preparatório para se tornar suíço As autoridades acrescentaram que, de acordo com as leis federais e cantonais (estaduais), "os candidatos à naturalização devem estar bem integrados à sociedade suíça e ao cantão de Vaud (onde residem, n.d.r.) e mostrar, por seu comportamento, sua ligação à Suíça, a suas instituições e seu respeito à ordem jurídica suíça". Pierre-Antoine Hildbrand, secretário de segurança e economia de Lausanne, disse que esta foi a primeira vez que o comitê de naturalização recusou um dossiê desde que se tornou membro, em julho de 2016. O casal agora tem três opções: eles podem recorrer, fazer um novo pedido ou desistir do plano de obter a cidadania suíça, explicou Hildbrand.