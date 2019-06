Um homem que estava no mesmo barco, conseguiu nadar até o porto e levantar um alerta ao lançar sinalizadores de emergência. Três policiais e barcos de bombeiros chegaram ao local. A mulher foi encontrada na água não longe do porto pelos socorristas. Ela foi imediatamente transportada pelo serviço de helicóptero da REGA para o hospital em Genebra, onde a polícia relatou sua morte.

Reutilizar artigo

Tempestade mata mulher turista no lago de Genebra 17. Junho 2019 - 07:15 Uma mulher morreu enquanto andava de barco no Lago de Genebra no sábado à tarde devido a uma tempestade violenta que atingiu a região. Tempestades violentas atingiram a Suíça francesa no final da tarde de sábado, particularmente em Genebra. A chuva, juntamente com granizo, caiu em grandes quantidades e foi acompanhada por rajadas violentas. Uma mulher em uma pequena embarcação morreu durante a tempestade quando afundou na costa do porto de La Belotte, em Vésenaz. Os danos foram aparentemente causados pela violenta tempestade, informou a polícia cantonal de Genebra à noite. Um homem que estava no mesmo barco, conseguiu nadar até o porto e levantar um alerta ao lançar sinalizadores de emergência. Três policiais e barcos de bombeiros chegaram ao local. A mulher foi encontrada na água não longe do porto pelos socorristas. Ela foi imediatamente transportada pelo serviço de helicóptero da REGA para o hospital em Genebra, onde a polícia relatou sua morte. A tempestade causou sérios danos na região de Genebra, com os serviços de bombeiros e resgate sendo submergidos por ligações de árvores caídas, enchentes e percalços em embarcações. Eles tiveram que responder a mais de 500 incidentes. No vizinho território francês da Haute-Savoie, uma turista alemã de 51 anos morreu. Ela foi esmagada por uma árvore que caiu em sua van, desenraizada em torno das cinco horas da manhã pela tempestade.