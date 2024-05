Liberdade de imprensa na Suíça em questão

De acordo com a organização Repórteres Sem Fronteiras, a Suíça é agora um dos dez países que melhor protegem a liberdade de imprensa em todo o mundo. Ela agora ocupa o 9º lugar nessa classificação, em comparação com o 12º lugar no ano passado.

Keystone-SDA Outras línguas: 2 English en Swiss press freedom worsens despite climb in rankings original ler mais Swiss press freedom worsens despite climb in rankings

中文 zh 尽管国际排名有所提高,瑞士新闻自由实则在恶化 ler mais 尽管国际排名有所提高,瑞士新闻自由实则在恶化

No entanto, de acordo com um comunicado de imprensa da Repórteres Sem Fronteiras (RSF) Suíça, a liberdade de imprensa na Suíça, na verdade, se deteriorou em vez de melhorar. A Suíça alcançou 84,01 pontos na classificação de 2024, que se baseia na avaliação de cinco indicadores, em comparação com 84,4 no ano anterior.

O avanço da Suíça se deveu, portanto, à deterioração de três países que estavam à frente no ano anterior. São eles a Lituânia, o Timor Leste e Liechtenstein (agora em 15º lugar, em vez de 11º).

De acordo com a RSF Suíça, o desenvolvimento da liberdade de imprensa na Suíça no ano passado foi positivo em termos do indicador “segurança”. Em anos anteriores, ataques verbais ou físicos a profissionais da mídia custaram pontos à Suíça. De acordo com a RSF, esses ataques ocorreram principalmente em manifestações organizadas por adversários das medidas contra o coronavírus.

Direito à informação

Na área de “Estrutura jurídica”, por outro lado, a Suíça ocupa apenas a 27ª posição no ranking internacional. A RSF Suíça justifica essa classificação relativamente baixa com a afirmação de que o problema da aplicação das disposições penais da Lei Federal de Bancos aos profissionais da mídia ainda não foi resolvido.

Na Suíça, o princípio do acesso público, que estipula o direito dos particulares de acessar os documentos em poder da administração, “continua a ser objeto de várias estratégias de desvio”.

Além dos indicadores de segurança e estrutura legal, a Repórteres sem Fronteiras também compila sua classificação anual de liberdade de imprensa com base nas áreas de “contexto político”, “contexto econômico” e “contexto sociocultural”.

De acordo com a RSF International, a Noruega tem a melhor situação de liberdade de imprensa do mundo. O país nórdico conseguiu manter sua posição de liderança em relação ao ano anterior. A Dinamarca agora ocupa o segundo lugar em vez do terceiro, enquanto a Irlanda caiu do segundo para o oitavo lugar.

A RSF atribui esse fato aos políticos irlandeses que intimidaram a mídia nos tribunais. De acordo com a RSF International, as condições para os profissionais da mídia são satisfatórias em apenas um quarto de todos os países.

Em todo o mundo, a liberdade de imprensa é ameaçada por aqueles que, na verdade, deveriam ser seus defensores: as autoridades políticas. Isso é demonstrado pelo fato de que a pontuação média global do indicador “contexto político” caiu 7,6 pontos.

Traduzido por Deepl/Fernando Hirschy

Como trabalhamos Esta notícia foi escrita e cuidadosamente verificada por uma equipe editorial externa. Na SWI swissinfo.ch, selecionamos as notícias mais relevantes para um público internacional e usamos ferramentas de tradução automática, como DeepL, para traduzi-las do inglês. O fornecimento de notícias traduzidas automaticamente nos dá tempo para escrever artigos mais detalhados. Você pode encontrá-los aqui. Se quiser saber mais sobre como trabalhamos, dê uma olhada aqui e, se tiver comentários sobre esta notícia, escreva para english@swissinfo.ch.

