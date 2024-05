Guarda Suíça do Vaticano acolhe novos recrutas

Desde o início do século XVI, os soldados suíços têm sido recrutados no Vaticano para proteger o papa, sua residência e as fronteiras da cidade. KEYSTONE/Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

A Guarda Suíça Pontifícia recebeu 34 novos recrutas em uma cerimônia de juramento no Vaticano na segunda-feira. A presidente da Suíça, Viola Amherd, também estava presente.

3 minutos

Keystone-SDA Outra língua: 1 English en New Vatican Swiss Guard recruits sworn in original ler mais New Vatican Swiss Guard recruits sworn in

Durante o tradicional juramento feito em italiano, alemão e francês, os guardas juraram proteger e defender o Papa e todos os seus sucessores, com o risco de suas vidas.

A cerimônia oficial foi realizada no Pátio de São Damas, no Palácio Apostólico de Roma, em uma atmosfera austera, mas festiva, na presença de suas famílias. Os guardas usaram o colorido uniforme cerimonial “Gran Gala”, que inclui uma armadura. Ele também é usado para a bênção papal “Urbi et Orbi” no Natal e na Páscoa.

Mostrar mais

Mostrar mais Por trás do uniforme da Guarda Suíça Este conteúdo foi publicado em “Ser Guarda Suíço é uma vocação. Precisamos ter fé e convicção profunda para cumprir esse compromisso extraordinário e nobre”, afirma o coronel Christoph Graf, comandante da Guarda Suíça Pontifical, criada em 1506 pelo Papa Giulio II da Rovere. Desde 6 de maio daquele ano, 23 novos recrutas prestam juramento na Praça de São Pedro. A… ler mais Por trás do uniforme da Guarda Suíça

Uma delegação suíça foi chefiada pela presidente da Suíça, Viola Amherd, pelo presidente da Câmara dos Deputados, Eric Nussbaumer, e pela presidente do Senado, Eva Herzog.

O vice-chefe de gabinete do Exército Suíço, Brigadeiro Jacques Frédéric Rüdin, e o representante da Conferência Episcopal, Bispo Felix Gmür, da Basileia, também estavam presentes. O cantão anfitrião deste ano, Basileia, foi representado pela governadora, Monica Gschwind.

A Guarda Suíça Pontifícia, fundada pelo Papa Júlio II em 22 de janeiro de 1506, é responsável por proteger o papa e sua residência. Ela é comandada desde 2015 pelo coronel Christoph Graf.

Em seu discurso, Graf destacou a “vocação de serviço”, referindo-se a um bilhete que Madre Teresa lhe deu: “O fruto do silêncio é a oração, o fruto da oração é a fé, o fruto da fé é o amor, o fruto do amor é o serviço, o fruto do serviço é a paz.”

Mostrar mais

Mostrar mais Como fazer a armadura da Guarda Suíça Pontifícia Este conteúdo foi publicado em As armaduras são confeccionadas segundo um modelo criado no século 16 em cinco diferentes tamanhos. Apenas os oficiais da Guarda Suíça Pontifica recebem um modelo feito à medida. Os irmãos Johann e Georg Schmidberger conduzem os negócios da ferraria na quinta geração. Para fabricar apenas uma armadura, que pesa entre 10 e 12 quilos, eles… ler mais Como fazer a armadura da Guarda Suíça Pontifícia

A Guarda Suíça é responsável por controlar o acesso ao Vaticano e ao Palácio Apostólico, garantir a ordem e a representação nas cerimônias papais e recepções do Estado e proteger o Colégio de Cardeais durante a Vacância da Sé Apostólica.

O corpo é formado por guardas de todas as regiões da Suíça. A maioria vem do cantão de Friburgo (17), seguido pelos cantões de Valais (16) e St Gallen (13).

Como todos os anos, a cerimônia de juramento foi realizada em 6 de maio, para comemorar a resistência em defesa do Papa Clemente VII durante o saque de Roma pelas tropas mercenárias de Carlos V (6 de maio de 1527). Durante a batalha, 147 guardas suíços perderam suas vidas.

Na manhã de segunda-feira, o Papa Francisco se encontrou com os novos recrutas e os exortou a “cultivar ativa e intensamente a vida comunitária”.

Traduzido por Deepl/Fernando Hirschy

Como trabalhamos Esta notícia foi escrita e cuidadosamente verificada por uma equipe editorial externa. Na SWI swissinfo.ch, selecionamos as notícias mais relevantes para um público internacional e usamos ferramentas de tradução automática, como DeepL, para traduzi-las do inglês. O fornecimento de notícias traduzidas automaticamente nos dá tempo para escrever artigos mais detalhados. Você pode encontrá-los aqui. Se quiser saber mais sobre como trabalhamos, dê uma olhada aqui e, se tiver comentários sobre esta notícia, escreva para english@swissinfo.ch.

Conteúdo externo Não foi possível salvar sua assinatura. Por favor, tente novamente. Quase terminado… Nós precisamos confirmar o seu endereço e-mail. Para finalizar o processo de inscrição, clique por favor no link do e-mail enviado por nós há pouco Notícias diárias Receba as notícias mais importantes da Suíça em sua caixa postal eletrônica. Diariamente Endereço e-mail A política de privacidade da SRG SSR oferece informações adicionais sobre o processamento de dados. Eu autorizo o processamento de dados para a newsletter da SWI swissinfo.ch. Se inscrever

Certificação JTI para a SWI swissinfo.ch Mostrar mais: Certificação JTI para a SWI swissinfo.ch