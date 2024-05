Ferrovia Rética comemora recorde de frequentação

A ferrovia Rética no Landwasserviadukt. KEYSTONE

2023 foi um ano recorde para a Ferrovia Rética em vários aspectos. Nunca antes a ferrovia de bitola estreita dos Grisões, no leste da Suíça, transportou tantos passageiros e carros.

Os números recordes anteriores de 2019, o último ano antes da pandemia de Covid, foram em alguns casos significativamente excedidos, disse a companhia ferroviária na apresentação de seus resultados anuais à mídia em Coira na terça-feira.

Como o primeiro ano após a pandemia, 2023 estabeleceu um recorde no transporte de passageiros com quase 16 milhões de passageiros. A tendência de receita foi correspondentemente positiva. A receita de transporte foi 18% maior do que em 2019, atingindo CHF118,2 milhões (US$ 128 milhões). Isso resultou em um lucro comparativamente alto de CHF 9,4 milhões para o transporte de passageiros.

Além disso, a companhia transportou 535.000 veículos no Vereina Car Transport, um número maior do que nunca. O Rhaetian Railway Group registrou um lucro total de CHF 13 milhões no ano passado.

