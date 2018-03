De acordo com um relatório de 2017 da revista de negócios de língua alemã Bilanz, os 300 residentes mais ricos da Suíça possuem ativos no valor de 674 bilhões de francos suíços.

Aumento brusco no número de multimilionários suíços SDA-ATS 14. Março 2018 - 10:30 O número de multimilionários na Suíça - pessoas que ganham mais de 5 milhões de dólares por ano - aumentou 13% em 2017 em relação ao ano anterior. Segundo o KnightFrank 2018 Wealth Report , publicado na terça-feira (13), havia 52.950 multimilionários na Suíça no ano passado, contra 47.000 no ano anterior. Em 2022, esse número deverá aumentar para 64 mil. Em todo o mundo, a estimativa é de cerca de 2,5 milhões de multimilionários. O maior aumento no ano passado foi na Rússia. + "Nenhum bilionário conquistou a sua fortuna honestamente" O número de residentes suíços que ganham mais de 50 milhões de dólares por ano também aumentou 13%, para 3.710, e estima-se que 250 pessoas na Suíça ganhem mais de 500 milhões de dólares por ano. Globalmente, existem cerca de 6.900 pessoas de alto valor líquido. A Rússia e seus países vizinhos viram novamente o maior crescimento neste segmento. De acordo com um relatório de 2017 da revista de negócios de língua alemã Bilanz, os 300 residentes mais ricos da Suíça possuem ativos no valor de 674 bilhões de francos suíços.