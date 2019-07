Uma análise do instituto de estatística mostra que muito mais pessoas do que se supunha vivem em situação de pobreza na Suíça: nos últimos quatro anos, cerca de 12,8% são pobres há pelo menos um ano.

Pobreza na Suíça aumenta em quase 10% em um ano 05. Julho 2019 - 09:30 Cerca de 670.000 pessoas são afetadas pela pobreza na Suíça, segundo o Departamento Federal de Estatística. A pobreza aumentou de 7,5% para 8,2% da população entre 2016 e 2017, um aumento de quase 10%. Os grupos mais afetados foram aqueles que vivem sozinhos ou em famílias monoparentais com filhos menores de 18 anos, sem formação e que vivem em famílias onde ninguém trabalha, revelou o relatório das estatísticas sociais suíças de 2019 na quinta-feira (4). Em 2017, o ano mais recente para o qual há dados disponíveis, a linha de pobreza na Suíça era em média de CHF 2.259 ($2.292) por mês para uma única pessoa e CHF 3.990 por mês para uma família com dois adultos e duas crianças menores de 14 anos. + sobre as crianças que vivem na pobreza na Suíça Apesar de uma economia forte, o número de pessoas afetadas pela pobreza na Suíça tem aumentado constantemente desde 2014. Em 2017, 4,3% das pessoas empregadas na Suíça foram afetadas pela pobreza, o que representou 165.000 trabalhadores. Os seguintes grupos foram particularmente afetados pela pobreza, apesar de estarem empregados: os que trabalham apenas durante parte do ano, os que trabalham principalmente em tempo parcial, os autônomos, os que têm um contrato temporário e os que trabalham em pequenas empresas. Uma análise do instituto de estatística mostra que muito mais pessoas do que se supunha vivem em situação de pobreza na Suíça: nos últimos quatro anos, cerca de 12,8% são pobres há pelo menos um ano.