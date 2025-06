Microorganismos ancestrais emergem do derretimento das geleiras

As geleiras ao redor do mundo estão encolhendo a uma taxa alarmante devido ao aquecimento global. O degelo dos glaciares aumenta os níveis do mar e reduz a disponibilidade de água em algumas regiões.

De acordo com um estudoLink externo recente do Instituto Federal Suíço de Tecnologia de Zurique e da Vrije Universiteit de Bruxelas, Bélgica, no cenário mais otimista de baixa emissão, as mais de 200.000 geleiras do planeta (excluindo as da Groenlândia e da Antártida) perderão até 29% de seu volume até 2100. A parcela sobe para 54% em um cenário de alta emissão.

As geleiras nos Alpes estão entre as mais vulneráveis e podem desaparecer até o final deste século. As aproximadamente 1.400 geleiras na Suíça perderam metade de seu volume entre 1931 e 2016 e mais 12% entre 2016 e 2021.

As Nações Unidas declararam 2025 o Ano Internacional para a Conservação das GeleirasLink externo. O objetivo é aumentar a conscientização sobre o papel fundamental das geleiras, da neve e do gelo no sistema climático.