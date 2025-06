Mudança climática leva Suíça a adotar alerta antecipado de secas

Embarcações encalhadas no Untersee, o menor dos lagos do Lago de Constança, Suíça, 2 de abril de 2025. Keystone / Ennio Leanza

Série Água: um recurso esgotável , Episódio 5: A Suíça lançou um sistema nacional de alerta de secas para lidar com a crescente escassez de água provocada pelas mudanças climáticas. A plataforma prevê riscos com semanas de antecedência e orienta ações preventivas.

8 minutos

O verão de 2022 foi mais um sinal de alerta para grande parte da Europa, que foi atingida pela pior seca dos últimos 500 anos. Até mesmo a Suíça teve de lidar com nascentes secas, níveis de rios em um nível mais baixo de todos os tempos e lagos que secaram parcialmente.

A seca é um problema global que está se tornando mais pronunciado e frequenteLink externo devido às mudanças climáticas. A escassez de água não afeta apenas as partes mais quentes e secas do planeta, mas também as áreas temperadas, como a Suíça e os Alpes. Em longo prazo, o clima na Suíça será mais quente e seco.

“No futuro, o perigo de seca na Suíça aumentará em todas as épocas do ano.” Paul Steffen

As secas podem levar à falta de água para a população, comprometer as colheitas agrícolas e aumentar o risco de incêndios florestais. Quando o fluxo de água nos rios diminui, as usinas hidrelétricas produzem menos energia e a navegação fica mais difícil.

“No futuro, o perigo de seca na Suíça aumentará em todas as épocas do ano”, diz Paul Steffen, vice-diretor do Ministério suíço do Meio Ambiente (BAFULink externo, na sigla em alemão). “Devemos nos preparar e tomar medidas para proteger nossos recursos hídricos e reduzir a escassez de água”, enfatiza.

Por isso, a Suíça decidiu ampliar seu sistema de alerta contra riscos naturais para incluir as secas. Em 8 de maio, os órgãos federais responsáveis pelo meio ambiente, meteorologia e topografia lançaram um novo siteLink externo que apresenta a situação atual da seca e prevê desenvolvimentos futuros.

“Até onde sei, a Suíça é o único país que lida com a seca da mesma forma que com outros riscos naturais. Temos o mesmo tipo de sistema de alerta para terremotos, tempestades e outros riscos naturais”, diz Vincent Humphrey, do Departamento Federal de Meteorologia e Climatologia (MeteoSchweizLink externo).

Como funciona o sistema suíço de alerta de seca?

A nova plataforma combina dados meteorológicos, hidrológicos e de satélite. Ela fornece informações atualizadas sobre precipitação, descarga de rios e níveis de lagos em todas as regiões da Suíça.

Um indicador de seca que integra todos os fatores relevantes fornece uma visão geral da situação atual e permite previsões para as próximas quatro semanas. Em caso de seca, o sistema emite avisos com base em três níveis de perigo (fraco, moderado ou acentuado).

Essa era a situação na Suíça no final de abril de 2025, de acordo com a nova plataforma de seca. Apesar da precipitação abundante no lado sul dos Alpes e em Valais, havia uma situação de seca em várias regiões. BafU

Em 2026, serão adicionados dados de medição da umidade do solo e da temperatura da água. A MeteoSwiss estabelecerá uma rede nacional de sensores para medir a umidade do solo em vários locais do país em tempo real.

O sistema de alerta de seca estará completo em 2031. também gostaríamos de integrar as previsões de demanda de água para plantas e população”, diz Humphrey.

O que é “seca”?

É uma prolongada falta de água devido a precipitações insuficientes ou a uma forte evaporação.

Existem três tipos de seca. A seca meteorológica indica a ausência de precipitação por um período prolongado. Na Suíça, é definida como o período mais longo em que uma estação registra menos de 1 mm de precipitação.

A seca hidrológica ocorre quando a água nos lagos e rios é inferior a um certo limiar. Fala-se em seca agrícola quando a taxa de umidade no solo é particularmente baixa e as raízes das plantas não recebem quantidade suficiente de água. É um fenômeno extremamente local que depende do tipo de cultura e das características do solo.

Quais são as causas da seca?

A persistência de uma zona atmosférica de alta pressão que limita as precipitações e as altas temperaturas estão entre as principais causas naturais da seca.

O aumento do consumo de água potável e do uso de água, por exemplo, devido ao crescimento demográfico, pode levar a um déficit hídrico. O desmatamento e a agricultura intensiva contribuem para o ressecamento do solo.

Entre as causas da seca, ou melhor, entre os fatores que aumentam a probabilidade, também está o aquecimento global.

As secas plurianuais, como as que afetaram o Chile, o sudoeste dos Estados Unidos e a Austrália, tornaram-se mais frequentes, mais longas e mais extremas nos últimos 40 anos, de acordo com um estudoLink externo do Instituto Federal Suíço para Pesquisa de Florestas, Neve e Paisagem (WSL).

Por que é importante prever as secas?

Saber quando haverá períodos de baixa disponibilidade de água torna possível planejar a irrigação de culturas agrícolas. As empresas de energia hidrelétrica podem planejar a produção de eletricidade, enquanto os serviços florestais podem intervir para evitar incêndios florestais.

Um sistema de alerta de seca também permite alternativas para a navegação em lagos e rios. A navegação no Reno é essencial para a exportação e importação de produtos suíços. A suspensão do serviço porque o nível do rio está muito baixo – os níveis atuais do Reno estão abaixo da médiaLink externo dos últimos 30 anos – pode afetar o comércio e a economia nacional.

“Se já tivéssemos esse sistema em 2022, a comunicação com a população teria sido mais eficiente.” Mauro Veronesi

As informações e os alertas antecipados permitem que as autoridades conscientizem a população sobre o consumo de água e, se necessário, introduzam medidas concretas. Por exemplo, a proibição de lavar veículos ou encher piscinas particulares.

“Se tivéssemos esse sistema já em 2022, a comunicação com a população teria sido mais eficiente. As autoridades teriam tido menos dificuldade em convencer as pessoas a consumir água com moderação”, diz Mauro Veronesi, chefe do Escritório de Proteção e Abastecimento de Água do cantão de Ticino, uma das regiões mais afetadas pela seca.

O fato de podermos fazer previsões com semanas de antecedência nos ajuda a gerenciar os recursos hídricos de forma mais sustentável, acrescenta Veronesi.

>> Como as árvores reagem à seca e quais espécies são mais resistentes a um clima mais quente e seco? Um experimento único busca respostas na Suíça, como explica este artigo:

O que outros países fazem?

A Suíça está inspirada nas soluções adotadas pelos países que historicamente foram mais afetados pelas secas, afirma Christoph Spirig. Por exemplo, os Estados Unidos, cujo sistema de monitoramentoLink externo de seca lançado em 1999 consiste em um mapa atualizado semanalmente que ilustra a intensidade dos fenômenos de seca.

Os países da União Europeia dependem do Observatório Europeu da SecaLink externo. A ferramenta introduzida em 2007 se baseia na análise de uma série de indicadores, incluindo precipitação, umidade do solo, níveis de água subterrânea e estresse hídrico da vegetação.

Globalmente, no entanto, um terço da população não é coberto por sistemas capazes de emitir avisos antecipados em caso de seca ou outros eventos meteorológicos extremos.

Edição: Virginie Mangin

Adaptação: Alexander Thoele

O que você faz para economizar água? A água escasseia em várias regiões do mundo. Seu país vive também este problema? Que medidas você adota para não desperdiçar o recurso?

