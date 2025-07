Pesquisador suíço estuda no Alasca impacto do degelo no Ártico

O Ártico está entre as regiões do planeta onde as temperaturas estão aumentando mais rapidamente. A área da superfície da calota de gelo do Ártico no final do verão diminuiu 13%Link externo entre 1979 e 2021.

O derretimento é causado pelo aquecimento global e pelo chamado “efeito de amplificação do Ártico”: o recuo da neve e do gelo dá lugar a superfícies mais escuras que absorvem mais calor, o que cria um círculo vicioso.

O derretimento do gelo do Ártico contribui para a elevação dos mares e intensifica ainda mais as mudanças climáticas. O degelo do permafrost libera dióxido de carbono e metano, dois gases de efeito estufa poderosos, na atmosfera.

Esta reportagemLink externo da Rádio e Televisão Suíça RSI explica por que o aquecimento do Ártico deve nos preocupar.