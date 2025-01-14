Qual é o impacto ambiental da inteligência artificial?
A inteligência artificial (IA) tem o potencial de solucionar grandes desafios, desde a crise climática até transformações no mercado de trabalho. No entanto, muitos argumentam que ela também representa um significativo problema ambiental: as máquinas que sustentam esses sistemas consomem enormes quantidades de energia e recursos naturais.
Esse impacto tende a se intensificar à medida que modelos avançados de IA, como o ChatGPT, se tornam mais complexos e exigem mais recursos para serem desenvolvidos e mantidos.
Essa questão influencia a forma como você utiliza a IA? De que maneira? Existem soluções para minimizar esse impacto?
Compartilhe sua opinião e suas experiências!
Qual é o custo ambiental do supercomputador dos Alpes?
A IA terá de gerar mais do que o seu consumo de energia a partir da mãe terra. Caso contrário, tornar-se-á apenas mais um idiota. Mesmo assim, não nos vai salvar de nada ou, na melhor das hipóteses, só nos vai dar uma bofetada na cara quando puder.
La IA deberá si o si generar con creces su consumo de energía de la tierra madre. Sino se convertirá en otro mamon. Igual, no nos salvara de nada, o a lo sumo, nos aplastara de un palmazo cuando pueda.
Sra. Sara, não faço ideia, mas o mundo não pára e é indiferente a qualquer reivindicação.
Señora Sara no tengo idea pero el mundo no se detiene y es indiferente a cualquier reclamo
Não sei se a IA pode ter algum impacto no ambiente... Vamos a isso.
Quem controla a IA?
Devemos concentrar-nos nas forças motrizes e nos criadores da IA ...... Nós, nós pessoas........ Nós criámos a IA. Porquê culpar a IA? Não é estranho?
Acho que devemos ser corajosos, encarar o homem no espelho e admitir a nossa própria culpa?
Somos capazes de admitir que a maior ameaça às alterações climáticas é a GLOBALIZAÇÃO?
A IA, na minha opinião, nem sequer é um fator. Nós, pessoas que não somos capazes de encarar a verdade, somos o inimigo número 1 do Ambiente!!! Acabámos de criar o Frankenstein.
A IA tem potencial para ser muito intensiva em termos energéticos. Li que as criptomoedas em todo o mundo consomem tanta energia como a Suíça. A IA e os centros de dados de grandes dimensões podem utilizar muitos recursos. Suavizar a IA e os modelos é a solução, tal como todas as outras indústrias se preocupam com um menor impacto ambiental e eficiência.
Concordo com a tristeza dos outros quando dizem que a IA é utilizada sobretudo para entretenimento e trivialidades e não para resolver problemas importantes. Provavelmente, é demasiado propensa a erros para se poder confiar nela, por exemplo, na medicina.
Sim, por enquanto, mas Peter B tem razão em não se preocupar se utilizarmos a energia nuclear infinita e a IA para resolver problemas e não para jogar jogos.
O impacto atual foi causado por um crescimento explosivo nos últimos dois anos. Este crescimento não é sustentável a médio e longo prazo. Já estão a ser desenvolvidos sistemas menos intensivos em energia. Por isso, não há muito com que se preocupar.
Não, não me preocupo com a IA. Já a utilizei e, através de uma variedade de perguntas, consegui mudar a resposta das respostas programadas para a verdade. A IA pode, se lhe for permitido olhar para o leque de conhecimentos e investigação, chegar a verdades tecnológicas que darão a volta às falsas orientações de alguns governos promovidas pelas elites.
No que diz respeito à energia, a única resposta é a energia nuclear - agora com fissão em reactores padrão ou pequenos reactores modulares (já em funcionamento na China e na Rússia e, no próximo ano, nos EUA). Num futuro próximo, talvez 20-30 anos, haverá uma energia infinita a partir da fusão. As centrais nucleares ocupam pouca área, fornecem energia fiável de alta densidade, são seguras e causam pouco impacto ambiental. Os resíduos dos actuais reactores de fissão à base de urânio serão o combustível para reactores à base de tório (pequenas unidades em funcionamento na China e em construção à escala real). O povo suíço deveria usar a IA para chegar à verdade sobre a energia nuclear.
Será que alguém se preocupa com a utilização da Internet e do smartphone, mesmo que seja um ativista do clima verde ou um salvador do planeta? Não.
Portanto, na mesma linha, ninguém se vai importar com a energia que a IA exige para gerar essas respostas de IA.
Há tanta hiprocrisia neste mundo em relação a esses "benfeitores" que me arrepio todos os dias.
Temos de atuar rapidamente para democratizar a aprendizagem desta nova tecnologia e torná-la acessível a todos os níveis da sociedade, incluindo os mais modestos.
Isto é essencial para equipar a nossa comunidade com os conhecimentos e as competências necessárias para fazer face a qualquer ameaça potencial. Resistir à inovação e à tecnologia só irá impedir o nosso progresso e deixar-nos para trás num mundo em constante mudança.
Pelo contrário, é imperativo que nos mantenhamos actualizados e adoptemos uma atitude proactiva em relação a estes avanços. Isto exige uma atualização contínua dos nossos conhecimentos e um esforço coletivo para integrar estas inovações na nossa vida quotidiana. Só aproveitando estas oportunidades é que poderemos construir uma sociedade mais bem preparada, mais resistente e capaz de enfrentar os desafios do futuro.
Preocupa-me (!), sobretudo tendo em conta os custos muito elevados e os benefícios reduzidos. Custos no sentido mais lato, incluindo o consumo de água e eletricidade, bem como a produção. Cui prodest? Para que serve tudo isto? Para alguns investigadores e cientistas e também para os caprichos de demasiados fanáticos por computadores. Sempre vivemos sem todas estas muletas electrónicas que apenas atrofiam o nosso cérebro. Já foi demonstrado que o Q.I. médio no mundo está agora a diminuir (!) depois de ter atingido o seu pico pouco antes da era dos supercomputadores. Se isto continuar, em breve deixaremos de saber calcular ou escrever um texto! Teremos, portanto, de limitar a sua construção, difusão e utilização ao mínimo necessário para a investigação científica e mais nada.
Benefícios pobres, QI médio mais baixo ??? Tudo a ser provado!
A IA é um veneno para as nossas sociedades e o inventor britânico já o sabia há 30 anos... mas continuou a trabalhar nela. Agora avisa-nos... um pouco tarde demais, não?
A IA não foi desenvolvida por um único inventor em 1995. Muitos cientistas desenvolveram técnicas de IA desde a década de 1950 e posteriormente. É verdade que um dos criadores de redes neuronais manifestou inquietação. Mas não é o caso dos seus colegas. Em suma, aqueles que apelam a uma maior educação e informação sobre o que é a IA têm razão. A ignorância é muito grande.
Penso que a única forma de utilizar a IA é considerar também a forma de reduzir o impacto ambiental que ocorre quando a utilizamos. Não creio que seja prático acabar com esta ferramenta útil.
"útil" para quem? por já não ser capaz de raciocinar ou escrever? mas é tudo!
É um pouco como dizer que desde que inventaram a calculadora já não há matemáticos porque já não podem calcular...
Não
Em breve, creio que todo este conhecimento se tornará um domínio da IA, a conversa ou o guião originais e genuínos serão ultrapassados por uma programação que assume a interação humana, o que deixa a raça humana, onde?
Concordo com todos os comentários, a quem é que esta tecnologia beneficia?
Esta tecnologia não parece ser um passo mais leve para o ambiente.
O meu trabalho é como intérprete e guia nacional de interpretação. Embora seja mais conveniente para nós, receio que também afecte negativamente o nosso trabalho.
Claro: tornar-nos-emos cada vez mais escravos ignorantes da I.A.!
