Neda Cainero construiu uma carreira além do nome da família

Neda Cainero vive em um furgão convertido. zvg

Série Portrait of the Month , Episódio 2: Na França, ela traçou seu próprio caminho artístico – um lugar onde não é apenas "a filha de". Neda Cainero é filha da palhaça Gardi Hutter e do diretor Ferruccio Cainero. Retrato de uma expatriada.

5 minutos

Na família Hutter Cainero, o palco é coisa de família. Pai, mãe e irmão estão todos envolvidos no mundo cênico. Portanto, não é de se surpreender que Neda se sinta à vontade nesse ambiente. No entanto, não estava certo desde o início que a tessinesa de 35 anos seguiria esse caminho. Hoje, ela é cantora, atriz e acrobata.

Mãe famosa

Neda Cainero admira sua mãe, a renomada palhaça Gardi Hutter. “Na vida privada, muitas vezes eu sou ‘a filha de’, mas no meu ambiente profissional atual, minha mãe não é muito conhecida”, diz ela. Talvez ela tenha até se concentrado na música para se distanciar do mundo da mãe. Mas agora, Neda gostaria de “mergulhar mais no universo dos palhaços”.

Ela também gostaria de ter herdado a organização impecável da mãe, especialmente na gestão de projetos artísticos. Mas isso não aconteceu. “Eu trabalho muito bem no momento, mas posso levar duas semanas para escrever um e-mail”, diz ela rindo.

Mistura de idiomas

Ela também não herdou o alemão de sua mãe. Apesar de entender a língua, fala muito pouco. “Na adolescência, me recusei a falar alemão, e hoje me arrependo muito disso”. Mesmo assim, ela mantém seus conhecimentos da língua, “porque faz parte das minhas raízes”.

Tendo crescido no cantão do Ticino, sua primeira língua é o italiano. Durante suas viagens pela América do Sul, aprendeu espanhol e francês, e hoje mora em Marselha. “Eu falo ‘Desesperanto’, uma mistura alegre e confusa de todas essas línguas”. Essa mistura também se reflete em sua música.

Embora o caminho artístico parecesse natural, os pais nunca pressionaram os filhos a seguir essa carreira. “Mas eles nos mostraram que é possível viver da arte, desde que se trabalhe muito.”

Gardi Hutter e Ferruccio Cainero se separaram quando Neda tinha dois anos. No entanto, sempre se organizaram para alternar as turnês. “Meu irmão e eu carregávamos nossos livros escolares e pertences pessoais em uma grande mala, de uma casa para outra”, lembra.

Poesia na vida

Ela não nasceu com habilidades organizacionais ou linguísticas, mas seu talento artístico prevaleceu. Apesar disso, na adolescência, não sonhava com o palco. Seu desejo era salvar o mundo. Hoje, sorri ao lembrar da ingenuidade da juventude.

Neda com sua gata Spirulina, que ela diz ser “mais um enfeite do que uma gata”. zvg

Apaixonada por biologia, começou a estudar ciências naturais e etnologia na Universidade de Neuchâtel. Queria entender a relação entre sociedade e meio ambiente. No entanto, não se sentiu à vontade no meio acadêmico e começou a sonhar “com coisas mais poéticas”, como ela diz.

Paralelamente aos estudos, Cainero já estava envolvida em vários projetos musicais. “Sempre cantei muito, principalmente com meu pai”, conta. Desde pequena, participava dos espetáculos dele e gravava suas composições.

Aos poucos, a música acabou tomando o lugar da biologia. Para se aprimorar e adquirir a base teórica que lhe faltava, ela foi para Cork, na Irlanda, onde fez formação musical. Depois, juntou-se ao irmão Juri em Marselha, na França, lugar onde ele fundou seu grupo teatral Onyrikon.

Artista multifacetada

Os talentos de Neda Cainero não se limitam ao canto. Ela toca vários instrumentos e pratica acrobacia, paixão que vem da ginástica, que iniciou ainda criança. Na universidade, também descobriu a capoeira, uma arte marcial brasileira que combina música, dança e luta.

No espetáculo Bourriques, que apresentou com a atriz francesa Carole Joffrin, a tessinesa conseguiu reunir todas as formas de arte que ama.

Cena do show “Bourriques!” Neda Cainero se equilibra no banco. Atrás dela está sua colega Carole Joffrin. zvg

Além das apresentações, ela forma com seu irmão o duo I Sorelli, que reinterpreta músicas tradicionais do sul da Itália, e também se apresenta solo no projeto Azul y Verde, no qual aborda temas que lhe são importantes, como natureza e humanidade.

Talvez com os filhos

Neda Cainero às vezes pensa em voltar para a Suíça. Ela se sente feliz por ter crescido perto da natureza e gostaria de oferecer essa mesma experiência a seus filhos, caso venha a tê-los.

Em seu site, uma foto do Lago de Lugano – com vista para o Monte San Giorgio ao fundo – ilustra cada página. “Esse é o lugar onde tudo começa”, diz ela. A conexão com o Ticino continua forte, mesmo que, aos 36 anos, já tenha passado mais tempo fora de sua terra natal do que dentro dela.

Edição: Samuel Jaberg

Adaptação: Flávia C. Nepomuceno dos Santos