Controles revelam violações das normas trabalhistas suíças

As autoridades federais suíças anunciaram os resultados de suas inspeções, que investigaram casos de redução de salários, dumping salarial e falso trabalho autônomo.

Cerca de um em cada cinco controles realizados com trabalhadores empregados na Suíça revelou violações das condições salariais e de trabalho suíças. Os empregadores suíços também se envolveram em dumping salarial ao empregar trabalhadores estrangeiros, segundo um relatório do governo.

O anúncio foi feito pela Secretaria de Estado para Assuntos Econômicos (SECO) em Berna, na segunda-feira, em um relatório de 2023 sobre medidas auxiliares na livre circulação de pessoas e no combate ao trabalho não declarado.

Com o acordo sobre a livre circulação de pessoas com a União Europeia, os controles prévios como pré-requisito para a emissão de uma permissão de trabalho foram abolidos em 2004. Medidas auxiliares foram introduzidas na Suíça para evitar a pressão sobre os salários que poderia resultar da abertura do mercado de trabalho.

Nos setores sem um acordo coletivo de trabalho, a taxa de subcotação salarial nas empresas inspecionadas foi de 21%, segundo o relatório. Em setores com contratos de trabalho geralmente vinculativos, 23% das empresas inspecionadas violaram as regras.

As empresas suíças que empregam trabalhadores estrangeiros também foram inspecionadas pelas autoridades competentes. O dumping salarial foi encontrado em 11% das inspeções nessas empresas. No caso de prestadores de serviços autônomos do exterior, houve suspeita de trabalho autônomo falso em 6% das 4.718 inspeções.

Procedimentos bem-sucedidos

De acordo com a SECO, 1.628 casos de procedimentos de acordo mútuo foram iniciados no ano passado em resposta à redução dos salários e das condições de trabalho habituais. No total, 81% dos procedimentos com as empresas foram concluídos com êxito. Para as empresas suíças, essa taxa foi de 54%.

Em 2023, os órgãos de fiscalização inspecionaram as condições salariais e de trabalho de 158.848 pessoas em 36.587 empresas, de acordo com a SECO. No total, 7% dos empregadores suíços, 26% dos trabalhadores e 31% dos prestadores de serviços autônomos foram inspecionados. A meta de 35.000 verificações foi, portanto, alcançada.

A SECO informou que 13.644 empresas e 43.563 pessoas foram inspecionadas como parte da luta contra o trabalho não declarado. As inspeções se concentraram no setor de alimentação, no setor de comércio e nos setores de construção principal e auxiliar.

Após as inspeções, 12.500 circunstâncias suspeitas foram encaminhadas às autoridades competentes para investigação adicional. Em 3.941 casos, foram tomadas medidas ou impostas sanções após as inspeções.

