Economia suíça recebe impulso da Europa

O motivo da aparente recuperação é uma perspectiva melhor na Europa. Keystone / Gaetan Bally

A esperada recuperação da economia suíça logo se tornará realidade com o apoio vindo da Europa, segundo o Instituto Econômico Suíço KOF.

Os economistas do KOF preveem que a recuperação terá início no segundo semestre deste ano. Especificamente, eles esperam um aumento de 1,2% no produto interno bruto (PIB) e 1,8% para 2025, de acordo com uma declaração na segunda-feira pelo think tank que pertence ao instituto federal de tecnologia ETH Zurich

O motivo da aparente recuperação é a situação na Europa. De acordo com a última previsão do KOF, a perspectiva deve melhorar na Alemanha, na França e na Itália, em particular, onde se espera um aumento nos gastos dos consumidores e maiores investimentos.

Melhores perspectivas para a indústria

O recente crescimento abaixo da média nesses países desacelerou a parte da economia suíça voltada para a exportação. Entretanto, o ritmo das exportações está agora se recuperando, de acordo com a previsão. O instituto espera que as exportações de bens e serviços cresçam 2,9% em 2024 e 2,7% em 2025. Como resultado, o valor agregado no setor manufatureiro também deve aumentar novamente após os recentes trimestres fracos.

Benefícios adicionais virão da inflação mais baixa, que o KOF agora espera que seja de 1,3% em 2024 e 1,0% em 2025. Espera-se que isso leve a um crescimento real dos salários, o que deve compensar as perdas salariais reais dos últimos dois anos. Enquanto isso, o mercado de trabalho ainda é robusto, embora não seja mais tão forte quanto nos últimos três anos.

De acordo com o think tank, as mudanças nas taxas de inflação também permitem novos cortes nas taxas de juros pelo Banco Central Suíço (SNB). Ele espera que o SNB corte a taxa básica de juros para 1,25% na próxima quinta-feira e depois para 1% em março de 2025. Isso também ajudaria a economia, disse.

Fator de incerteza

Como de costume, o instituto enfatiza as incertezas futuras. Por exemplo, efeitos inesperados e fortes de segunda ordem da inflação persistentemente alta na zona do euro e nos EUA podem obscurecer a perspectiva otimista. No entanto, pelo lado positivo, uma queda acentuada e inesperada da inflação nessas duas áreas econômicas poderia impulsionar o poder de compra e o consumo privado. As guerras na Ucrânia e no Oriente Médio também são fatores de incerteza.

A previsão para o PIB suíço é um tanto singular. Aqui, as previsões são de 1,6% para 2024 e 1,4% para 2025, embora esses números sejam distorcidos por grandes eventos esportivos, como os Jogos Olímpicos e o Campeonato Europeu de Futebol (Euro 2024). Isso se deve aos pagamentos de licenças que são feitos às federações esportivas internacionais sediadas na Suíça. Entretanto, esses pagamentos não fornecem informações sobre o PIB e, portanto, são excluídos do cálculo.

