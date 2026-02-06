“Fête du Froid” transforma vale suíço em Olimpíadas de Inverno para crianças

Em La Brévine (NE), a Festa do Frio torna-se olímpica Keystone-SDA

A tradicional Fête du Froid, no vale de La Brévine, na Suíça, oferece neste fim de semana uma programação voltada para famílias, com jogos de habilidade para crianças, atividades inspiradas no frio e transmissão das provas de esqui das Olimpíadas de Milão-Cortina. A expectativa é receber cerca de dez mil pessoas, multiplicando por dez a população local.

O evento oferece às crianças suas próprias Olimpíadas, com jogos de habilidade e atividades no estilo parque de diversões, baseadas no tema do frio. Haverá também uma introdução ao lançamento de machados, uma caça ao tesouro e escultura em madeira.

“Durante o dia, o programa foi elaborado para posicionar o vale como um destino familiar”, diz Luca Bonnet, presidente do comitê organizador, contatado pela agência de notícias suíça Keystone-ATS. As provas de esqui alpino das Olimpíadas de Milão-Cortina também serão exibidas em um telão gigante.

Uma novidade do evento deste ano é o espetáculo “Fogo e Gelo”, apresentado pela trupe Circo Bello, de La Chaux-de-Fonds, no sábado à noite, substituindo a tradicional queima de fogos. “É hora de questionar a relevância dos fogos de artifício”, diz Bonnet. “Estamos levando em consideração a pressão da sociedade e do meio ambiente, com a vida selvagem mais vulnerável no inverno”, disse ele, acrescentando que os fogos de artifício não eram mais apropriados para a Fête du Froid.

Entre as outras atividades oferecidas, os fãs de clima mais quente poderão dar um mergulho no Lac des Taillères (todas as 280 vagas já foram reservadas), assistir a uma demonstração de uma torrée de Neuchâtel (um tipo de churrasco) ou fazer um passeio de trenó (ou carruagem puxada por cavalos, dependendo das condições da neve).

Aumento exponencial da população

Após uma edição excepcional em 2024 (quase 12.000 pessoas compareceram no fim de semana, atraídas pelo clima ensolarado e ameno), os organizadores não pretendem repetir o feito. Eles esperam cerca de dez mil visitantes este ano, multiplicando a população do vale por dez.

Embora os habitantes de Neuchâtel costumem comparecer em grande número para celebrar o clima frio, Luca Bonnet destaca que o evento é bem recebido em toda a Suíça francófona e na vizinha França, bem como por algumas pessoas na Suíça germanófona.

Todas as atividades da Fête du Froid são gratuitas ou pagas por meio de uma vaquinha.

A Fête du Froid foi lançada em 2012. Desde 2024, ela acontece durante dois dias e agora apenas em anos pares. Um formato mais leve está planejado para os anos ímpares.

Adaptação: Fernando Hirschy

