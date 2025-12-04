Suíços vão abrir a carteira neste Natal e reforçar as compras no varejo
Segundo um levantamento da consultoria EY, os consumidores na Suíça devem gastar em média cerca de CHF 341 em presentes neste Natal — o equivalente a aproximadamente R$ 2.260 — cerca de 20% a mais que no ano passado. A maioria continuará preferindo comprar no varejo físico, optando por presentes como vales, dinheiro e brinquedos.
De acordo com a análise publicada na quinta-feira pela empresa de consultoria EY, vales-presente e dinheiro são os presentes mais frequentes. Em seguida, vêm brinquedos e alimentos, como doces. No entanto, roupas, livros e cosméticos também continuam populares.
De acordo com o estudo, a maioria das compras ainda é feita em lojas físicas. Os clientes querem gastar, em média, CHF 215 em lojas físicas e CHF 126 na internet.
Enquanto um bom terço (34%) afirmou que só faz compras em lojas físicas, um número ligeiramente menor (29%) só faz compras pela internet. O restante pesquisa primeiro pela internet e compra na loja física ou vice-versa.
IA pouco utilizada
Apenas um pequeno número de entrevistados confia na inteligência artificial (IA) ao selecionar e comprar presentes. E só 15% afirmaram que a IA desempenha um papel importante no processo de tomada de decisão para presentes. Um terço classificou a assistência, como chatbots, pouco importante e 53% descreveram a IA “completamente sem importância” em relação à seleção de presentes.
De acordo com a pesquisa, 790 consumidores adultos na Suíça foram questionados em novembro.
Adaptação: Fernando Hirschy
