Exército suíço chega à conferência de paz para a Ucrânia

O pessoal militar auxiliará a polícia cantonal de Nidwalden na proteção de instalações críticas, fornecerá vigilância nos lagos e apoio logístico e de comando. Keystone - Ats / Ti-Press

O exército iniciou seu serviço de assistência para a Conferência de Paz da Ucrânia em Bürgenstock, no cantão de Nidwalden, na segunda-feira. A maioria das tropas para a missão já foi enviada. De 5 a 19 de junho, cerca de 4.000 membros das forças armadas estarão ajudando em várias tarefas.

As tarefas incluem segurança do local, vigilância, suporte de comando e logística, conforme anunciado pelo exército. O exército também está intensificando as medidas para garantir a soberania do espaço aéreo. A pedido do cantão de Nidwalden, o Conselho Federal impôs restrições ao espaço aéreo e enviou o exército em uma operação de segurança suplementar.

O exército está apoiando as autoridades civis, que são responsáveis por sua implantação. Especificamente, o pessoal militar ajudará a polícia cantonal de Nidwalden a proteger instalações críticas e o transporte aéreo. Eles também fornecem vigilância em lagos e apoio logístico e de comando.

De acordo com as informações fornecidas, esses serviços complementam a organização de segurança das autoridades cantonais. A conferência de paz para a Ucrânia será realizada em 15 e 16 de junho.

