Taxa de natalidade na Suíça atinge nível mais baixo da história

Um total de 80.000 crianças nasceram na Suíça no ano passado, 2,8% a menos do que no ano anterior. Keystone / Gaetan Bally

O número de nascimentos por mulher na Suíça atingiu o nível mais baixo de todos os tempos em 2023, com 1,33, abaixo até mesmo do nível de 1,39 de 2022.

2 minutos

Keystone-SDA Outra língua: 1 English en Birth rate in Switzerland hits all-time low original ler mais Birth rate in Switzerland hits all-time low

Um total de 80.000 crianças nasceram na Suíça no ano passado, 2,8% a menos do que no ano anterior, após uma queda nos nascimentos tanto entre as mães suíças quanto as de nacionalidade estrangeira.

No entanto, a queda foi maior entre as mulheres suíças, com 4,2%, do que entre as mulheres com nacionalidade estrangeira (-0,8%), anunciou o Departamento Federal de Estatística (DFE) na quinta-feira, confirmando os números definitivos de suas estatísticas populacionais publicadas em abril.

Mostrar mais

Mostrar mais Fertilidade cai na Suíça Este conteúdo foi publicado em Diante do declínio histórico de nascimentos, alguns países estão anunciando medidas pró-natalidade, mas o impacto desse tipo de política é marginal. ler mais Fertilidade cai na Suíça

Nasceram 56.100 crianças de nacionalidade suíça e 23.900 de nacionalidade estrangeira, o que significa que, no total, nasceram 2.300 bebês a menos no ano passado do que no ano anterior. Isso confirmou uma tendência de queda observada desde 2021. Em 2022, no entanto, o declínio foi muito maior, com 7.300 bebês a menos, ou 8,1%.

Com 5,1%, a queda nos nascimentos em 2023 foi mais acentuada para mulheres com menos de 30 anos do que para mulheres com mais de 30 anos (-2,1%). Os primeiros nascimentos caíram 4,3% na categoria de idade mais jovem e 1,7% naquelas com idade entre 30 e 39 anos. Entre as mulheres com mais de 40 anos, entretanto, o número aumentou em 3,2%. A idade média dos primeiros nascimentos também aumentou ligeiramente, de 31,2 anos em 2022 para 31,3 anos.

O número de segundos nascimentos caiu 2,8% em 2023, enquanto o número de terceiros nascimentos foi o que mais caiu, 7,3%. A tendência de queda no número de terceiros filhos foi observada em todas as categorias de idade, mas principalmente entre as mães de 30 a 39 anos. Em contrapartida, o número de nascimentos de quartos filhos aumentou ligeiramente em 1,9% em comparação com o ano anterior.

(Adaptação: Fernando Hirschy)

Mostrar mais

Mostrar mais Os números comprovam: ter filhos se tornou um luxo na Suíça Este conteúdo foi publicado em O primeiro filho aos trinta e poucos anos? Algo comum na Suíça. Muitas mulheres esperam mais do que o normal para começar uma família. Em média, uma suíça tem o primeiro filho aos 30,9 anos de idade. Há vinte anos atrás era mais cedo: 28,3 anos. Segundo um estudo do Instituto Max Planck e da… ler mais Os números comprovam: ter filhos se tornou um luxo na Suíça

Conteúdo externo Não foi possível salvar sua assinatura. Por favor, tente novamente. Quase terminado… Nós precisamos confirmar o seu endereço e-mail. Para finalizar o processo de inscrição, clique por favor no link do e-mail enviado por nós há pouco Notícias diárias Receba as notícias mais importantes da Suíça em sua caixa postal eletrônica. Diariamente Endereço e-mail A política de privacidade da SRG SSR oferece informações adicionais sobre o processamento de dados. Eu autorizo o processamento de dados para a newsletter da SWI swissinfo.ch. Se inscrever