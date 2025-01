Gripe sazonal diminui na Suíça

Os casos de gripe sazonal estão diminuindo na Suíça. Keystone-SDA

A gripe sazonal está em declínio na Suíça. Os últimos números do Ministério da Saúde, divulgados na quarta-feira, mostram que os casos confirmados em laboratório caíram de quase 2.340 para menos de 2.000 na semana passada.

2 minutos

Keystone-SDA Outras línguas: 2 English en Seasonal flu cases decline in Switzerland ler mais Seasonal flu cases decline in Switzerland

Français fr Les cas de grippe sont en recul en Suisse original ler mais Les cas de grippe sont en recul en Suisse

+Clique aqui para ler as notícias mais recentes da Suíça

Na semana passada, a Suíça e Liechtenstein registraram 1.988 casos de gripe confirmados em laboratório, semelhante aos números do início de janeiro. O pico da temporada até agora foi registrado entre 6 e 12 de janeiro, com 2.338 casos confirmados.

Os números mais recentes mostram que o cantão do Jura ainda é o mais afetado, com quase 43 casos confirmados de gripe por 100.000 habitantes. Os cantões do Ticino (41,93) e Glarus (40,42) também registram taxas significativamente mais altas do que a média suíça de 22 casos por 100.000 habitantes.

Tendência contrária

A gripe continua disseminada na Suíça de língua francesa, especialmente nos cantões de Genebra (34,32), Neuchâtel (29,73) e Vaud (27,9). Entretanto, a doença também está se espalhando para o leste. Os últimos números do ministério da Saúde suíço mostram que outros cantões de língua alemã registraram casos acima da média em comparação com a semana anterior.

Esses números representam apenas os casos de gripe confirmados em laboratório, portanto, o número real de pessoas com gripe provavelmente é maior.

O surto de gripe sazonal começou em meados de dezembro. Os sintomas incluem febre repentina (acima de 38°C), juntamente com tosse ou dor de garganta.

+Gripe sazonal em alta e Covid em baixa na Suíça

Diminuição constante dos casos de Covid

Os casos de Covid-19 confirmados em laboratório têm diminuído constantemente desde as 1.324 infecções relatadas na segunda semana de novembro de 2024. Os dados mais recentes do ministério mostram que apenas 276 casos foram confirmados na Suíça e em Liechtenstein na semana passada.

(Adaptação: Fernando Hirschy)

Conteúdo externo Não foi possível salvar sua assinatura. Por favor, tente novamente. Quase terminado… Nós precisamos confirmar o seu endereço e-mail. Para finalizar o processo de inscrição, clique por favor no link do e-mail enviado por nós há pouco Notícias diárias Receba as notícias mais importantes da Suíça em sua caixa postal eletrônica. Diariamente Endereço e-mail A política de privacidade da SRG SSR oferece informações adicionais sobre o processamento de dados. Eu autorizo o processamento de dados para a newsletter da SWI swissinfo.ch. Se inscrever