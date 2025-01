Les cas de grippe sont en recul en Suisse

Keystone-SDA

La grippe saisonnière perd du terrain en Suisse. Les cas confirmés en laboratoire ont baissé la semaine passée, passant de près de 2340 à moins de 2000, selon les derniers chiffres publiés mercredi par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP).

2 minutes

(Keystone-ATS) En tout, 1988 cas de grippes ont été confirmés en laboratoire en Suisse et au Liechtenstein la semaine dernière, soit un nombre similaire à la première semaine de janvier. Avant cela, le chiffre le plus élevé atteint cette saison a été enregistré dans la semaine du 6 au 12 janvier, avec 2338 infections confirmées.

Selon les derniers chiffres, le Jura reste le canton proportionnellement le plus touché avec près de 43 cas confirmés par 100’000 habitants. Le Tessin (41,93) et Glaris (40,42) se situent également largement au-dessus de la moyenne suisse de 22 cas pour 100’000 habitants.

Plus de cas en Suisse romande

Si la grippe circule toujours particulièrement en Suisse romande – notamment dans les cantons de Genève (34,32), Neuchâtel (29,73) et Vaud (27,9) -, elle s’est également déplacée vers l’est du pays. Les cantons alémaniques sont plus nombreux que la semaine précédente à faire état de cas plus élevés que la moyenne helvétique, selon les chiffres de l’OFSP.

Ces chiffres regroupent uniquement les cas de grippes confirmés en laboratoire. Le nombre effectif de personnes atteintes de la grippe est donc plus élevé.

L’épidémie de grippe saisonnière a commencé mi-décembre. Les symptômes d’une infection grippale sont une fièvre soudaine (>38°C) accompagnée de toux ou de maux de gorge.

Constante baisse des cas de Covid-19

Les cas de Covid-19 confirmés en laboratoire sont, eux, en constante baisse depuis les 1324 infections recensées durant la deuxième semaine de novembre. Selon les dernières données publiées par l’OFSP, seuls 276 cas ont été confirmés en Suisse et au Liechtenstein la semaine dernière.