Presídios suíços registram alto índice de suicídios

De acordo com o relatório, 71% dos presos na Suíça tinham nacionalidade estrangeira Keystone / Jean-Christophe Bott

Mais de um milhão de pessoas estavam em prisões europeias em 2022. Embora a Suíça apresente um número de presos abaixo da média em relação à sua população, o índice de suicídios foi maior.

3 minutos

Keystone-SDA Outra língua: 1 English en High suicide rate reported in Swiss prisons original ler mais High suicide rate reported in Swiss prisons

De acordo com um relatório publicado pelo Conselho da Europa na quinta-feira, em média, 20 de cada 10.000 detentos nas prisões suíças tiraram suas próprias vidas em 2022. Em toda a Europa, esse número foi de 5 sendo que apenas a Letônia (21) teve uma taxa de suicídio mais alta entre os presidiários.

O relatório, que é realizado anualmente pela Universidade de Lausanne em nome do Conselho da Europa, reúne dados sobre presidiários na Europa e se baseia em relatórios de autoridades penitenciárias de 45 países europeus. Somente as autoridades da Bósnia-Herzegovina não forneceram números.

+ Por que a maioria dos presos da Suíça não é suíça

De acordo com o Conselho da Europa, 1.036.680 pessoas estavam atrás das grades na Europa no final de janeiro de 2023 – 124 pessoas por 100.000 habitantes. Esse número foi mais alto na Turquia (408), seguido pela Geórgia (256) e Azerbaijão (244). A Suíça tinha 73 detentos por 100.000 habitantes.

Proporção relativamente alta de estrangeiros

Pelo menos um em cada quatro presos na Europa tinha nacionalidade estrangeira, de acordo com o Conselho da Europa. O relatório afirma que esse número varia muito de país para país e é menor nos países da Europa Central e Oriental do que no resto da Europa, de acordo com o fluxo da população europeia da Europa Central, Sudeste e Oriental para a Europa Ocidental, Sul e Norte.

De acordo com o relatório, 71% dos presos na Suíça tinham nacionalidade estrangeira. Somente nas prisões do Luxemburgo esse número foi maior, 78%.

Traduzido por Deepl/Fernando Hirschy

Mostrar mais

Mostrar mais “As prisões suíças são puro luxo” Este conteúdo foi publicado em Depois de visitar a penitenciária de Witzwil, considerada por algumas mídias como uma “prisão-hotel”, ela conversa com swissinfo.ch sobre suas idéias. O rosto é bonito, com traços delicados. As mechas do cabelo louro caem sobre os ombros. Porém, por traz da beleza, está uma jovem parlamentar que não cede nenhum milímetro das suas idéias. Aos… ler mais “As prisões suíças são puro luxo”

Como trabalhamos Esta notícia foi escrita e cuidadosamente verificada por uma equipe editorial externa. Na SWI swissinfo.ch, selecionamos as notícias mais relevantes para um público internacional e usamos ferramentas de tradução automática, como DeepL, para traduzi-las do inglês. O fornecimento de notícias traduzidas automaticamente nos dá tempo para escrever artigos mais detalhados. Você pode encontrá-los aqui. Se quiser saber mais sobre como trabalhamos, dê uma olhada aqui e, se tiver comentários sobre esta notícia, escreva para english@swissinfo.ch.

Conteúdo externo Não foi possível salvar sua assinatura. Por favor, tente novamente. Quase terminado… Nós precisamos confirmar o seu endereço e-mail. Para finalizar o processo de inscrição, clique por favor no link do e-mail enviado por nós há pouco Notícias diárias Receba as notícias mais importantes da Suíça em sua caixa postal eletrônica. Diariamente Endereço e-mail A política de privacidade da SRG SSR oferece informações adicionais sobre o processamento de dados. Eu autorizo o processamento de dados para a newsletter da SWI swissinfo.ch. Se inscrever