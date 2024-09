Maioria dos suíços é contra proibir a imigração

Uma placa apontando para uma administração regional da população na Suíça de língua francesa. Keystone-SDA

Quase dois terços da população suíça estão preocupados com a ideia da população chegar a 10 milhões. No entanto, três em cada cinco são contra a proibição da imigração, segundo uma pesquisa.

4 minutos

AWP Outras línguas: 2 English en Majority of Swiss against immigration ban, survey finds ler mais Majority of Swiss against immigration ban, survey finds

Deutsch de Mehrheit der Bevölkerung lehnt laut Studie Zuwanderungsverbot ab original ler mais Mehrheit der Bevölkerung lehnt laut Studie Zuwanderungsverbot ab

+Clique aqui para ler as notícias mais recentes da Suíça.

De acordo com o “Barômetro de Oportunidades 2024” publicado na terça-feira, 74% das áreas rurais estão preocupadas com uma Suíça com 10 milhões de habitantes (a população atual é de cerca de nove milhões). Nas áreas suburbanas, o número é de 65%, e nas áreas urbanas, 63%.

O estudo representativo foi encomendado pela Fundação Larix e realizado pelo instituto Demoscope, que entrevistou mais de 6.300 pessoas de todas as partes do país.

Enquanto isso, 61% rejeitaram uma proibição geral da imigração; essa proibição para pessoas de fora da União Europeia/EFTA foi rejeitada de forma mais restrita. A integração política de residentes estrangeiros ou a construção de mais estradas também foram rejeitadas por pouco como medidas para lidar com os efeitos da imigração. Mesmo com a ideia dos suíços proibir imigração, muitas restrições específicas não são bem vistas.

Por outro lado, mais de 70% concordaram com medidas como a expansão do serviço público, o trabalho além da idade oficial de aposentadoria e a oferta de mais creches para aproveitar melhor o potencial da força de trabalho doméstica.

Mais de 65% seriam a favor de um sistema controlado no qual somente pessoas com pontos suficientes para qualificações ou habilidades linguísticas teriam permissão para imigrar. Uma proibição de rezoneamento (57%), um limite para os aluguéis (56%) e uma taxa adicional para imigrantes sobre a infraestrutura pública existente (53%) receberam um índice de aprovação menor, de mais de 50%. No entanto, a ideia de suíços proibir imigração completamente ainda é rejeitada pela maioria.

Para 43% dos entrevistados, a falta de moradia e os altos custos de aluguel são o maior desafio para uma Suíça de 10 milhões de habitantes. Em seguida, vem o medo de mais tráfego e congestionamento (33%), o aumento das despesas com a seguridade social (26%) e as mudanças na cultura suíça (25%).

Quanto às oportunidades positivas oferecidas pela imigração, 15% mencionaram contribuições previdenciárias mais altas e a estabilização do sistema de aposentadoria em geral, 13% mencionaram o multiculturalismo e 9% ficaram satisfeitos com mais profissionais no setor da saúde.

Percepções equivocadas

Em geral, 80% dos entrevistados estimaram incorretamente o crescimento médio da população e a origem dos imigrantes nos últimos anos.

Na realidade, a população aumentou em 79.168 pessoas por ano na última década. No entanto, os partidários do Partido Popular Suíço, de direita nacionalista, estimaram o número em cerca de 133.000, enquanto os residentes da Suíça de língua italiana estimaram em cerca de 138.000. As mulheres e partidários da esquerda também superestimaram a proporção. Entretanto, com 90.000 (mulheres) e 94.000 (socialistas), eles estavam muito mais próximos da realidade do que os homens (128.000) e os moradores dos centros urbanos (121.000).

As percepções dos entrevistados também eram enganosas quando se tratava da origem das pessoas que se instalavam na Suíça. Eles estimaram que cerca de 47% eram provenientes de países da UE/EFTA, enquanto que, na realidade, o número ficou um pouco abaixo de 70%. Os entrevistados também superestimaram significativamente as origens africanas dos imigrantes, em 16%: na realidade, foram 4%. Portanto, discutir se os suíços proibir imigração envolve muitas percepções equivocadas.

(Adaptação: Fernando Hirschy)

Mostrar mais

Mostrar mais A solução suíça para a escassez de mão-de-obra Este conteúdo foi publicado em Vários estudos indicam que o mercado de trabalho suíço terá um déficit de milhares de trabalhadores até 2040. Como a Suíça irá manter trens ou hospitais funcionando? ler mais A solução suíça para a escassez de mão-de-obra

Conteúdo externo Não foi possível salvar sua assinatura. Por favor, tente novamente. Quase terminado… Nós precisamos confirmar o seu endereço e-mail. Para finalizar o processo de inscrição, clique por favor no link do e-mail enviado por nós há pouco Notícias diárias Receba as notícias mais importantes da Suíça em sua caixa postal eletrônica. Diariamente Endereço e-mail A política de privacidade da SRG SSR oferece informações adicionais sobre o processamento de dados. Eu autorizo o processamento de dados para a newsletter da SWI swissinfo.ch. Se inscrever