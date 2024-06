Partes da Suíça e da Alemanha continuam alagadas

Vista de uma enchente perto de Frauenfeld, Suíça, em 1º de junho de 2024. Keystone

Chuvas fortes continuam a afetar o nordeste da Suíça e o centro do país. Foram registrados enchentes, deslizamentos de terra e danos à infraestrutura.

No leste da Suíça, várias estradas foram atingidas por deslizamentos de terra ou inundações no sábado, bem como estradas nos cantões de Zurique, St Gallen e Turgóvia, anunciou o Touring Club Suíça (TCS).

Desde a noite de sexta-feira, há um risco significativo de enchentes no Rio Reno, do Lago de Constança até a Basileia, e no Rio Thur, do estuário de Sitter até o Reno.

O perigo ainda não acabou, disse um porta-voz da polícia cantonal da Turgóvia à rádio pública suíça, SRF. Cerca de 150 relatos de danos foram recebidos. Não há registro de feridos. A polícia cantonal da Turgóvia aconselha os moradores a continuarem sendo cautelosos e a não se aproximarem muito das margens.

Na sexta-feira à noite, a plataforma de riscos naturais do governo federal emitiu um nível de risco de inundação de 3 de 5 para o Reno e Thur. Nesse nível de risco, o governo federal aconselha as pessoas a ficarem longe da água.

De acordo com o governo federal, há um nível de risco de inundação moderado de 2 para: Lago de Constança (Lago Superior e Inferior), Lago de Zurique, Sihl de Adliswil até o estuário do Limmat, Limmat do Lago de Zurique até o estuário do Aare, Lago de Lucerna, Reuss do Lago de Lucerna até o estuário do Aare e o Aare do Lago de Biel até o estuário do Reno.

Sul da Alemanha debaixo d’água

O sul da Alemanha também foi afetado por dias de chuvas contínuas. As equipes de emergência foram mobilizadas no sul da Alemanha para lidar com o transbordamento de rios e riachos. Um bombeiro morreu em Pfaffenhofen an der Ilm, na Alta Baviera.

No final da noite de sábado, dez municípios da Baviera haviam declarado estado de emergência porque o rio Danúbio e vários de seus afluentes estavam transbordando perigosamente. A situação está se tornando particularmente crítica na região da Suábia.

O Serviço Meteorológico Alemão (DWD) disse no sábado que novas chuvas e tempestades estavam se deslocando do norte, o que traria o risco de inundações locais, especialmente na tarde de domingo. O Alb da Suábia e as áreas um pouco ao norte dele, bem como a região em torno de Augsburg, Nuremberg, Bamberg e Regensburg, estão particularmente em risco devido às chuvas e tempestades do domingo.

