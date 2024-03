Especialistas em dependência alertam para aumento de jovens fumantes na Suíça

KEYSTONE/© KEYSTONE / CHRISTIAN BEUTLER

A ONG Addiction Switzerland pediu medidas mais rígidas para proteger os jovens depois de identificar um aumento no consumo de nicotina e problemas com jogos de azar na internet.

4 minutos

Keystone-SDA Outra língua: 1 English en Swiss addiction experts alarmed by rise in young smokers original ler mais Swiss addiction experts alarmed by rise in young smokers

O número de viciados em jogos de azar online com comportamentos problemáticos parece ter dobrado em três anos, disse a ONG em seu relatório anual “Swiss Addiction Panorama 2024”, publicado na quinta-feira. A fundação sem fins lucrativos disse que a maioria das pessoas afetadas eram rapazes e que a dívida média era de cerca de CHF 88.000 (US$ 99.270).

Os videogames e as mídias sociais não estão isentos de riscos, com cerca de 3% dos jovens de 15 anos exibindo comportamentos problemáticos quando jogam videogames e pelo menos 7% dos jovens de 15 anos quando estão nas mídias sociais.

Mostrar mais

Mostrar mais Os vícios dos suíços em comparação internacional Este conteúdo foi publicado em Neste gráfico, os países de cima e de baixo registraram as maiores e menores quantidades ou percentuais, de acordo com a OCDE. Mais da metade dos suíços que fumam querem parar, de acordo com a “Addiction Switzerland”. 250 mil suíços tiveram problemas de dependência de álcool, de acordo com a organização. “Os políticos aceitam o… ler mais Os vícios dos suíços em comparação internacional

A fundação solicitou medidas regulatórias e que os políticos ofereçam melhor proteção aos jovens. Ela também disse que a alfabetização midiática deve ser promovida entre crianças, jovens e adultos, além do reconhecimento precoce de comportamentos problemáticos.

Mais narguilês e cigarros eletrônicos

A Addiction Switzerland também está alarmada com o aumento do consumo de cigarros entre os jovens de 13 anos, com 6% deles tendo fumado pelo menos uma vez no mês anterior à pesquisa – o dobro do número registrado em 2018.

O consumo de produtos de nicotina entre os jovens aumentou em geral, com cerca de um terço dos jovens de 15 anos tendo consumido pelo menos um produto de nicotina no momento da pesquisa. A fundação disse que isso se deve ao surgimento de produtos do tipo snus e cigarros eletrônicos descartáveis do tipo “puff bar”. O consumo deste último aumentou principalmente entre as jovens.

Mostrar mais

Mostrar mais Cigarro eletrônico se torna um produto do tabaco como outro qualquer Este conteúdo foi publicado em A Suíça se alinha à União Européia e introduz novas regras para os cigarros eletrônicos, agora considerados como produtos derivados do tabaco. ler mais Cigarro eletrônico se torna um produto do tabaco como outro qualquer

Ao mesmo tempo, o consumo de cigarros convencionais não diminuiu entre os jovens, enquanto entre os adultos, uma leve queda no consumo de cigarros foi compensada por outros produtos de nicotina.

Mais bebedeiras

A proporção de pessoas que consomem álcool todos os dias caiu pela metade desde 1992. Entretanto, 11% das mulheres e 19% dos homens se embriagam pelo menos uma vez por mês, de acordo com o relatório.

Cerca de um quarto dos jovens de 15 anos havia consumido cinco ou mais bebidas alcoólicas em uma ocasião nos 30 dias anteriores à pesquisa, enquanto o número de jovens de 13 anos era de 17%. A fundação solicitou, portanto, que a proibição de vendas para jovens, especialmente as vendas noturnas, seja aplicada de forma consistente, que os preços sejam aumentados e que a publicidade seja restrita.

Mostrar mais

Mostrar mais Grupo antivício pede proibição da venda noturna de álcool Este conteúdo foi publicado em Um importante grupo suíço antivício relançou uma proposta para introduzir uma proibição da venda de álcool à noite. ler mais Grupo antivício pede proibição da venda noturna de álcool

Coquetel de medicamentos

O uso de medicamentos controlados e a mistura de diferentes medicamentos é muito comum entre os jovens: 12% dos jovens de 15 anos já passaram por isso. A fundação afirmou que as ações preventivas também precisam ser intensificadas nessa área.

A venda de remédios para dormir e calmantes potencialmente viciantes se estabilizou em um nível alto, com uma ligeira queda na venda de analgésicos opioides, segundo o relatório.

Mostrar mais

Mostrar mais Cetamina: a “irmã menos problemática” do LSD? Este conteúdo foi publicado em A psiquiatra Catherine Duffour utiliza a cetamina na terapia – por exemplo, em pacientes com depressão. Como funciona? Ela explica. ler mais Cetamina: a “irmã menos problemática” do LSD?

Menos maconha, mais cocaína

O uso de maconha, por sua vez, permaneceu estável em geral e diminuiu entre os jovens de 15 anos: 12,1% dos meninos e 8,4% das meninas haviam usado maconha no mês anterior à pesquisa. Menos de 1% dos adolescentes em idade escolar usaram maconha dez ou mais dias por mês.

Mostrar mais

Mostrar mais Estudo revela impacto econômico de legislação suíça sobre a maconha Este conteúdo foi publicado em A cannabis gera um faturamento anual de cerca de CHF1 bilhões (US$ 1,03 bilhões) na Suíça, de acordo com um novo estudo. ler mais Estudo revela impacto econômico de legislação suíça sobre a maconha

No entanto, foi difícil para a fundação determinar as razões para o aumento do uso de cocaína, especialmente na forma de crack, com vários fatores a serem considerados, por exemplo, preços mais baixos e novos grupos de consumidores.

Traduzido por Deepl/Fernando Hirschy

Como trabalhamos Esta notícia foi escrita e cuidadosamente verificada por uma equipe editorial externa. Na SWI swissinfo.ch, selecionamos as notícias mais relevantes para um público internacional e usamos ferramentas de tradução automática, como DeepL, para traduzi-las do inglês. O fornecimento de notícias traduzidas automaticamente nos dá tempo para escrever artigos mais detalhados. Você pode encontrá-los aqui. Se quiser saber mais sobre como trabalhamos, dê uma olhada aqui e, se tiver comentários sobre esta notícia, escreva para english@swissinfo.ch.

Conteúdo externo Não foi possível salvar sua assinatura. Por favor, tente novamente. Quase terminado… Nós precisamos confirmar o seu endereço e-mail. Para finalizar o processo de inscrição, clique por favor no link do e-mail enviado por nós há pouco Notícias diárias Receba as notícias mais importantes da Suíça em sua caixa postal eletrônica. Diariamente Endereço e-mail A política de privacidade da SRG SSR oferece informações adicionais sobre o processamento de dados. Eu autorizo o processamento de dados para a newsletter da SWI swissinfo.ch. Se inscrever

Certificação JTI para a SWI swissinfo.ch Mostrar mais: Certificação JTI para a SWI swissinfo.ch