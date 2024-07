Suíços nunca viveram tanto quanto em 2023

Em 2020, a expectativa de vida caiu para 85,1 e 81 anos com o início da Covid, antes de permanecer abaixo do nível recorde em 2021 e 2022. Keystone / Gaetan Bally

A expectativa de vida na Suíça atingiu um nível recorde em 2023. Pesquisadores da Universidade de Lausanne estimam que ela era de 85,5 anos para as mulheres e 82,2 anos para os homens.

2 minutos

Keystone-SDA Outra língua: 1 English en Swiss people have never lived as long as in 2023 original ler mais Swiss people have never lived as long as in 2023

A tendência histórica de aumento, que foi interrompida pela pandemia do coronavírus em 2020, parece ter sido retomada, conforme anunciou na terça-feira o Centro de Medicina Geral e Saúde Pública da Universidade de Lausanne (Unisanté).

No ano recorde anterior, 2019, a expectativa de vida era de 85,6 anos para as mulheres e 81,9 anos para os homens. Em 2020, ela caiu para 85,1 e 81 anos com o início da Covid, antes de permanecer abaixo do nível recorde em 2021 e 2022.

Mostrar mais

Mostrar mais Suíços são campeões da longevidade Este conteúdo foi publicado em O número de centenários, bem como a expectativa de vida em geral, está aumentando na Suíça. ler mais Suíços são campeões da longevidade

A primeira metade de 2023 provou ser particularmente favorável à longevidade, de acordo com a Unisanté. Não houve epidemia significativa de gripe durante esse período. Embora tenha havido uma onda de mortes no final do ano, isso não reverteu a tendência.

Os pesquisadores da Unisanté calcularam a expectativa de vida com base nos dados do Departamento Federal de Estatística. No ano passado, foram registradas 7.900 mortes por milhão de habitantes para as mulheres e 7.400 por milhão para os homens. Isso corresponde a uma redução de cerca de 250 mortes por milhão de habitantes, como enfatiza a Unisanté.

Ainda não se sabe se essa tendência de aumento continuará ou se a curva de expectativa de vida se achatará ou diminuirá, como ocorre em outros países, observou a Unisanté.

(Adaptação: Fernando Hirschy)

Mostrar mais

Mostrar mais Expectativa de vida saudável aumenta na Suíça Este conteúdo foi publicado em No espaço de uma década, os homens ganharam 2,1 anos de boa saúde e as mulheres 1,5 anos, revela um estudo. ler mais Expectativa de vida saudável aumenta na Suíça

Conteúdo externo Não foi possível salvar sua assinatura. Por favor, tente novamente. Quase terminado… Nós precisamos confirmar o seu endereço e-mail. Para finalizar o processo de inscrição, clique por favor no link do e-mail enviado por nós há pouco Notícias diárias Receba as notícias mais importantes da Suíça em sua caixa postal eletrônica. Diariamente Endereço e-mail A política de privacidade da SRG SSR oferece informações adicionais sobre o processamento de dados. Eu autorizo o processamento de dados para a newsletter da SWI swissinfo.ch. Se inscrever