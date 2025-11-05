Сеть Migros теряет доли рынка розницы Швейцарии

Сеть супермаркетов Migros, крупнейший ритейлер Швейцарии, в этом году отмечает своё 100-летие. Однако настроения в компании далеки от праздничных. Keystone-SDA

Сеть супермаркетов Migros, крупнейший ритейлер Швейцарии, отмечает своё 100-летие. Однако настроения в компании далеки от праздничных. По данным швейцарской газеты SonntagsZeitung, сеть Migros продолжает терять доли рынка продовольственной и промтоварной розницы, в то время как конкурент, сеть Coop, уверенно укрепляет свои позиции.

3 минут

Материал, опубликованный швейцарской газетой SonntagsZeitung, ссылается на данные Nielsen Retail Monitor — отчёта, сравнивающего показатели крупнейших розничных игроков Швейцарии. Согласно этим данным, в категориях «продукты питания» и «сопутствующие товары» доля Coop составляет 43 %, тогда как у Migros — лишь 37,4 %.

Особенно заметен рост влияния сети Coop в сегментах мяса и свежих овощей — и это несмотря на то, что Migros активно продвигает свою стратегию низких цен, размещая всё больше ценников с гарантией минимальной стоимости, особенно в овощных отделах.

Тем не менее, как заявила пресс-секретарь Migros Приска Югенен-дит-Ленуар (Prisca Huguenin-dit-Lenoir), текущее снижение доли связано с временными убытками из-за масштабного снижения цен: «Наши покупательницы и покупатели сэкономят уже в этом году 500 миллионов франков».

Конкурент Coop, как указано в Nielsen Retail Monitor, пока выигрывает гонку благодаря последовательным инвестициям в конкурентоспособные цены. Keystone / Christian Beutler

По её словам, всё это оказывает влияние на рыночную долю сети, однако в данном случае речь идёт «о краткосрочном тренде, тогда как наша долгосрочная стратегия включает в себя реконструкцию и модернизацию 350 филиалов по всей стране и открытие к 2030 году ещё 140 новых филиалов».

Конкурент Coop, в свою очередь, как указано в Nielsen Retail Monitor, пока выигрывает гонку благодаря последовательным инвестициям в конкурентоспособные цены и развитию формата Coop Pronto — магазинов шаговой доступности с расширенным графиком работы. Согласно указанному отчёту, только в 2024 году выручка Coop выросла на 16 %. Генеральный директор Coop Филипп Висс (Philipp Wyss) отметил, что внутренняя реструктуризация в Migros привела к оттоку части клиентов, что сыграло на руку конкуренту.

В сегменте малых торговых форматов, по примеру Coop Pronto, сеть Migros пытается сократить отставание за счёт развития торговой сети Migrolino (магазины на АЗС), которая позволяет ей обходить исторический отказ от продаж алкоголя: в точках-партнёрах, таких, как Migrolino, алкогольная продукция покупателям доступна.

Migros также активно продвигает свою стратегию низких цен. Keystone

А между тем своё присутствие в Швейцарии продолжают расширять немецкие дискаунтеры. Так, сеть Lidl планирует открыть в стране 300 новых магазинов, хотя, например, сеть супермаркетов Aldi считает, что на данный момент она уже во вполне достаточной степени освоила швейцарский рынок.

Так или иначе, некогда бесспорный лидер швейцарского рынка, сеть Migros утратила первое место. В рейтинге продуктовых ритейлеров сегодня лидирует Coop: общая выручка компании составляет 34,91 миллиарда швейцарских франков — это выше, чем у Migros с его 32,5 млрд.

Для справки: Migros и Coop остаются основой швейцарской розничной торговли. Их конкуренция определяет развитие отрасли, компании не только формируют потребительские привычки, но и задают стандарты в таких сферах, как устойчивое развитие, логистика и ценовая политика. Однако последние данные показывают: даже самые устойчивые гиганты не застрахованы от потери рыночной доли в условиях растущей конкуренции и изменяющихся потребностей покупателей.

Показать больше

Показать больше Демография Кратко общественные темы от swissinfo.ch Швейцарские особенности, «тараканы в голове» и прочие необычные проявления особенной ментальности. Общество в Швейцарии находится в движении. Оно меняется. Читать далее Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Показать больше Демократия Швейцария – страна кооперативов и товариществ История кооперативного движения позволяет иначе взглянуть на возникновение швейцарской государственности. Читать далее Швейцария – страна кооперативов и товариществ

Выбор читателей Самое обсуждаемое

В соответствии со стандартами JTI Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch