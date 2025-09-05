The Swiss voice in the world since 1935
Новости
Адаптация к изменению климата

Где будет снова построена деревня Блаттен?

Власти кантона Вале представили план действий по восстановлению разрушенной оползнем деревни Блаттен (Blatten).
Власти кантона Вале представили план действий по восстановлению разрушенной оползнем деревни Блаттен (Blatten). Keystone-SDA

Власти кантона Вале представили план действий по восстановлению разрушенной оползнем деревни Блаттен (Blatten).

Документ включает пакет из 69 мер, охватывающих восстановление деревни, учёт возможных природных опасностей, помощь частным лицам и предприятиям, вопросы экономики, мобильности, территориального планирования и защиты окружающей среды.

«Мы хотим восстановить деревню, но мы хотим восстановить ее в безопасном месте», — заявил член Государственного совета Франц Руппен (Franz Ruppen, SVP) на пресс-конференции. План был разработан в сотрудничестве с коммуной Блаттен и вечером представлен жителям на информационном мероприятии.

Вид на обломочный конус: так выглядят сейчас миллионы тонн камней, льда и других обломков, накрывших деревню Блаттен в долине Лётченталь после обрушения ледника 28 мая. Съёмка от 6 июня 2025 года. Keystone / Michael Buholzer

Адаптация к изменению климата

Гибель швейцарской деревни Блаттен: что будет дальше?

Этот контент был опубликован на Власти уже обсуждают планы по её восстановлению, но на этом пути находится ещё немало серьёзных препятствий. Что известно на данный момент?

Читать далее Гибель швейцарской деревни Блаттен: что будет дальше?

Некоторые пункты плана войдут в проект постановления правительства кантона о мерах по восстановлению деревни. Проект будет Государственным советом (правительством) вынесен на рассмотрение Большого совета кантона (парламента) вероятно уже в конце текущего года.

Швейцарская политика

Наша рассылка по теме Политика

Берн не столица Швейцарии, но все-таки ее политический центр: мнения, голосования и новые идеи в двух словах. Все, что тебе нужно знать о швейцарской политике, все в одной рассылке.

Читать далее Наша рассылка по теме Политика
Наводнение в Люцерне, август 2005 года.

Адаптация к изменению климата

Швейцарская модель страхования от стихийных бедствий

Этот контент был опубликован на Страхование от стихийных бедствий: швейцарская «двойная солидарность» как возможная модель для остального мира.

Читать далее Швейцарская модель страхования от стихийных бедствий
Интерферометрический радар, направленный на вершину Пиццо Ченгало над швейцарской деревней Бондо. © Geopraevent

Адаптация к изменению климата

Высокие технологии против природных катастроф в горах

Этот контент был опубликован на Руководитель одной из швейцарских специализированных компаний объясняет, как устроены системы горного мониторинга и где они применяются.

Читать далее Высокие технологии против природных катастроф в горах

Дебаты
Ведёт: Айлин Эльчи

Знать или не знать — о том, что вам грозит серьёзное заболевание?

Узнать о болезни ещё до появления симптомов? Даже если она никогда не перейдёт в клиническую фазу? Что для вас предпочтительнее?

Присоединяйтесь к дискуссии
1 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Дебаты
Ведёт: Яннис Маврис

Каким вы видете будущее вашего континента?

Расскажите нам: где вы живёте? В какую сторону, по вашему мнению, движется развитие вашего региона и континента?

Присоединяйтесь к дискуссии
33 Отметки «мне нравится»
24 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Дебаты
Ведёт: Марк Лойтенэггер

Какова ситуация в вашей стране с доступностью жилья?

Ситуация в Европе с жилой собственностью может быть очень разной: в Швейцарии она одна, в Украине совсем иная. Расскажите нам о своем опыте!

Присоединяйтесь к дискуссии
60 Отметки «мне нравится»
69 Комментарии
Просмотреть обсуждение
Новости

Сфера услуг создаёт рабочие места, промышленность их сокращает

Рабочее место

Сфера услуг создаёт рабочие места, промышленность сокращает

Этот контент был опубликован на Во втором квартале 2025 года занятость в Швейцарии слегка выросла, прежде всего за счёт развития сферы услуг.

Читать далее Сфера услуг создаёт рабочие места, промышленность сокращает
Швейцарская почта представила новую почтовую марку с изображением флакона для чистящего средства WC-Ente («туалетный утёнок»).

История

Швейцарская почта посвятила марку «туалетному утёнку»

Этот контент был опубликован на Швейцарская почта представила новую почтовую марку с изображением флакона для чистящего средства WC-Ente («туалетный утёнок»).

Читать далее Швейцарская почта посвятила марку «туалетному утёнку»
С 4 по 7 сентября 2025 года курортный регион Ароза (кантон Граубюнден) вновь станет столицей олдтаймеров.

Культура

В Арозе пройдут парад и гонка машин-олдтаймеров

Этот контент был опубликован на С 4 по 7 сентября 2025 года курортный регион Ароза (кантон Граубюнден) вновь станет столицей олдтаймеров.

Читать далее В Арозе пройдут парад и гонка машин-олдтаймеров
Швейцарская общественная радиотелевизионная компания SRF до конца года ликвидирует ещё 66 полных штатных ставок.

Рабочее место

Телерадиоканал SRF сократит 66 рабочих мест

Этот контент был опубликован на Швейцарская общественная радиотелевизионная компания SRF до конца года ликвидирует ещё 66 полных штатных ставок.

Читать далее Телерадиоканал SRF сократит 66 рабочих мест
Лоран Фрекс (Laurent Freixe) долгое время скрывал факт личных отношений с сотрудницей, находившейся в его прямом подчинении.

Агробизнес

Nestlé уволила гендиректора из-за отношений с подчинённой

Этот контент был опубликован на Лоран Фрекс (Laurent Freixe) долгое время скрывал факт личных отношений с сотрудницей, находившейся в его прямом подчинении.

Читать далее Nestlé уволила гендиректора из-за отношений с подчинённой
Швейцарские роботы будут доставлять еду для Just Eat

Швейцарский ИИ

Швейцарские роботы будут доставлять еду для Just Eat

Этот контент был опубликован на Компания Just Eat Takeaway, запускает в Швейцарии экспериментальный проект: еду на дом будут доставлять роботы.

Читать далее Швейцарские роботы будут доставлять еду для Just Eat
Четверо жителей небольшого индонезийского острова Пари требуют компенсации за ущерб, вызванный изменением климата.

Решения в области климата

Суд решит, допустим ли климатический иск против Holcim

Этот контент был опубликован на Четверо жителей небольшого индонезийского острова Пари требуют компенсации за ущерб, вызванный изменением климата.

Читать далее Суд решит, допустим ли климатический иск против Holcim
В Швейцарии запущено мобильное приложение для повышения безопасности бейсджамперов в регионе долины Лаутербруннен.

Мобильное приложение повысит безопасность бейсджампинга

Этот контент был опубликован на Новая система должна улучшить координацию между спортсменами-экстремалами и пилотами вертолётов.

Читать далее Мобильное приложение повысит безопасность бейсджампинга
Сложность профессии полицейского требует пространства, где сотрудники могут свободно высказываться.

Швейцарская политика

Главный полицейский отверг обвинения в системном расизме

Этот контент был опубликован на Сложность профессии полицейского требует пространства, где сотрудники могут свободно высказываться.

Читать далее Главный полицейский отверг обвинения в системном расизме
Победителем швейцарского Фестиваля альпийских искусств и видов спорта стал 30-летний Армон Орлик из Граубюндена.

Коронован новый чемпион Швейцарии по борьбе швинген

Этот контент был опубликован на Победителем швейцарского Фестиваля альпийских искусств и видов спорта стал 30-летний Армон Орлик из Граубюндена.

Читать далее Коронован новый чемпион Швейцарии по борьбе швинген

Оптоволоконные кабели, которые обычно используются для подключения к сети Интернет и телефонной связи, могут, как оказалось, помогать предсказывать опасные явления, такие как ледниковые обвалы или оползни.

Как оптоволокно прогнозирует стихийные бедствия в горах

Этот контент был опубликован на Оптоволоконные кабели и новые возможности в сфере прогнозирования стихийных бедствий в горах Швейцарии: подробнее в нашем материале.

Читать далее Как оптоволокно прогнозирует стихийные бедствия в горах
Дискуссия о Блаттене

Гибель деревни Блаттен: трагедия, потрясшая Швейцарию

Этот контент был опубликован на Оползень в долине Лётченталь стал крупнейшей природной катастрофой, произошедшей в Швейцарии за последние десятилетия.

Читать далее Гибель деревни Блаттен: трагедия, потрясшая Швейцарию
Если на небе слишком много облаков, съёмку проводить нельзя. Но небольшие облака можно будет убрать потом при обработке снимков. SRF / Roman Fillinger

Страна как на ладони: Swisstopo фотографирует Швейцарию

Этот контент был опубликован на Даже в век спутников швейцарские картографы ежегодно заново фотографируют треть территории страны. Зачем?

Читать далее Страна как на ладони: Swisstopo фотографирует Швейцарию
Блаттен (на фото), Бриенц, Бондо — не пора ли переосмыслить жизнь в горах, там, где люди, вообще-то, жили тысячелетиями?

«Не каждый обвал в горах происходит из-за изменения климата»

Этот контент был опубликован на Блаттен, Бриенц, Бондо — не пора ли переосмыслить жизнь в горах, там, где люди, вообще-то, жили тысячелетиями?

Читать далее «Не каждый обвал в горах происходит из-за изменения климата»
Блаттен 1 июня 2025 года.

Сколько можно заплатить за швейцарскую горную деревню?

Этот контент был опубликован на Не начинают ли горы и долины в Швейцарии отдаляться друг от друга — не только географически, но и ментально, политически?

Читать далее Сколько можно заплатить за швейцарскую горную деревню?

