Где будет снова построена деревня Блаттен?
Власти кантона Вале представили план действий по восстановлению разрушенной оползнем деревни Блаттен (Blatten).
Документ включает пакет из 69 мер, охватывающих восстановление деревни, учёт возможных природных опасностей, помощь частным лицам и предприятиям, вопросы экономики, мобильности, территориального планирования и защиты окружающей среды.
«Мы хотим восстановить деревню, но мы хотим восстановить ее в безопасном месте», — заявил член Государственного совета Франц Руппен (Franz Ruppen, SVP) на пресс-конференции. План был разработан в сотрудничестве с коммуной Блаттен и вечером представлен жителям на информационном мероприятии.
Некоторые пункты плана войдут в проект постановления правительства кантона о мерах по восстановлению деревни. Проект будет Государственным советом (правительством) вынесен на рассмотрение Большого совета кантона (парламента) вероятно уже в конце текущего года.
