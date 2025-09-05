Где будет снова построена деревня Блаттен?

Власти кантона Вале представили план действий по восстановлению разрушенной оползнем деревни Блаттен (Blatten). Keystone-SDA

Власти кантона Вале представили план действий по восстановлению разрушенной оползнем деревни Блаттен (Blatten).

1 минута

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo Доступно на 2 других языках English en Natural hazards the greatest uncertainty for Blatten’s future Читать далее Natural hazards the greatest uncertainty for Blatten’s future

Deutsch de Naturgefahren als grösster Unsicherheitsfaktor für Blattens Zukunft Оригинал Читать далее Naturgefahren als grösster Unsicherheitsfaktor für Blattens Zukunft

Документ включает пакет из 69 мер, охватывающих восстановление деревни, учёт возможных природных опасностей, помощь частным лицам и предприятиям, вопросы экономики, мобильности, территориального планирования и защиты окружающей среды.

«Мы хотим восстановить деревню, но мы хотим восстановить ее в безопасном месте», — заявил член Государственного совета Франц Руппен (Franz Ruppen, SVP) на пресс-конференции. План был разработан в сотрудничестве с коммуной Блаттен и вечером представлен жителям на информационном мероприятии.

Показать больше

Показать больше Адаптация к изменению климата Гибель швейцарской деревни Блаттен: что будет дальше? Этот контент был опубликован на Власти уже обсуждают планы по её восстановлению, но на этом пути находится ещё немало серьёзных препятствий. Что известно на данный момент? Читать далее Гибель швейцарской деревни Блаттен: что будет дальше?

Некоторые пункты плана войдут в проект постановления правительства кантона о мерах по восстановлению деревни. Проект будет Государственным советом (правительством) вынесен на рассмотрение Большого совета кантона (парламента) вероятно уже в конце текущего года.

Показать больше

Показать больше Швейцарская политика Наша рассылка по теме Политика Берн не столица Швейцарии, но все-таки ее политический центр: мнения, голосования и новые идеи в двух словах. Все, что тебе нужно знать о швейцарской политике, все в одной рассылке. Читать далее Наша рассылка по теме Политика

Показать больше

Показать больше Адаптация к изменению климата Швейцарская модель страхования от стихийных бедствий Этот контент был опубликован на Страхование от стихийных бедствий: швейцарская «двойная солидарность» как возможная модель для остального мира. Читать далее Швейцарская модель страхования от стихийных бедствий

Показать больше

Показать больше Адаптация к изменению климата Высокие технологии против природных катастроф в горах Этот контент был опубликован на Руководитель одной из швейцарских специализированных компаний объясняет, как устроены системы горного мониторинга и где они применяются. Читать далее Высокие технологии против природных катастроф в горах