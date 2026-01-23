The Swiss voice in the world since 1935
Адаптация к изменению климата

Поможет ли Snow Compass выжить горнолыжным курортам?

Поскольку темпы потепления климата в Швейцарии почти в два раза превышают среднемировые показатели, будущее горнолыжных курортов, особенно расположенных на низких и средних высотах, оказывается все более туманным.

1 минута

Я журналист, пишущий о проблемах климата, а также о науке и технологиях. Меня интересует влияние изменения климата на нашу повседневную жизнь и поиск научных решений этой проблемы. Я родился в Лондоне, и у меня двойное гражданство - Швейцарии и Великобритании. После изучения современных языков и переводческого дела я получил профессию журналиста и в 2006 году начал работать в swissinfo.ch. Владею английским, немецким, французским и испанским языками.

Я продюсер визуальных сюжетов, специализирующийся на мультимедийных продуктах, выпускаемых в формате «длинного жанра» и сериалов. В сотрудничестве с журналистами совершенствую инструменты и рабочие процессы на разных языках, обеспечиваю единство стиля контента, а также руковожу исследованиями и внедрением инновационных визуальных приёмов. Родился в Италии, вырос в Африке, а теперь мой дом - Швейцария. Изучал режиссуру в Итальянской национальной киношколе и работал редактором документальных фильмов и режиссёром/продюсером в Берлине и Вене. Специализируюсь на создании мультимедийных материалов, расказывающих увлекательные истории.

Сокращение продолжительности снежного сезона и повышение средних зимних температур существенно ограничивают возможность стабильной эксплуатации лыжной инфраструктуры и ставят под вопрос экономические перспективы горных курортов.

В этом контексте швейцарскими учеными был разработан инструмент прогнозирования Snow Compass («Снежный компас»), основанный на анализе климатических и метеорологических данных. Он позволяет оценивать вероятность в будущем сохранения условий, достаточных для рентабельного функционирования лыжных курортов и служит практическим ориентиром для стратегического бизнес-планирования. На его основе можно рассчитывать основные показатели развития, от инвестиций в системы технического оснежения до степени целесообразности переориентации курортов на туристические форматы, не зависящие от снега.

Горнолыжный отдых дороже всего обходится в Церматте и Санкт-Морице

Зимний отдых в Церматте и Санкт-Морице обойдется дороже всего

Этот контент был опубликован на При этом ценовые различия между швейцарскими лыжными курортами остаются весьма значительными.

Читать далее Зимний отдых в Церматте и Санкт-Морице обойдется дороже всего
Все по теме Наука

Все по теме «Наука»

Швейцарские научные исследования в международном контексте: наша рассылка расскажет вам об актуальных событиях в четкой и компактной форме. Не теряй любопытства!

Читать далее Все по теме «Наука»

