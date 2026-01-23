Поможет ли Snow Compass выжить горнолыжным курортам?

Я журналист, пишущий о проблемах климата, а также о науке и технологиях. Меня интересует влияние изменения климата на нашу повседневную жизнь и поиск научных решений этой проблемы. Я родился в Лондоне, и у меня двойное гражданство - Швейцарии и Великобритании. После изучения современных языков и переводческого дела я получил профессию журналиста и в 2006 году начал работать в swissinfo.ch. Владею английским, немецким, французским и испанским языками.