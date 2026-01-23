Поможет ли Snow Compass выжить горнолыжным курортам?
Поскольку темпы потепления климата в Швейцарии почти в два раза превышают среднемировые показатели, будущее горнолыжных курортов, особенно расположенных на низких и средних высотах, оказывается все более туманным.
Сокращение продолжительности снежного сезона и повышение средних зимних температур существенно ограничивают возможность стабильной эксплуатации лыжной инфраструктуры и ставят под вопрос экономические перспективы горных курортов.
В этом контексте швейцарскими учеными был разработан инструмент прогнозирования Snow Compass («Снежный компас»), основанный на анализе климатических и метеорологических данных. Он позволяет оценивать вероятность в будущем сохранения условий, достаточных для рентабельного функционирования лыжных курортов и служит практическим ориентиром для стратегического бизнес-планирования. На его основе можно рассчитывать основные показатели развития, от инвестиций в системы технического оснежения до степени целесообразности переориентации курортов на туристические форматы, не зависящие от снега.
Адаптация к изменению климата
