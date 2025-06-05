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Где в Швейцарии чаще всего бьют молнии?

Самой настоящей «молниеносной столицей» Швейцарии стал регион Гонтен в кантоне Аппенцелль-Внутренний.
Самой настоящей «молниеносной столицей» Швейцарии стал регион Гонтен в кантоне Аппенцелль-Внутренний. Keystone-SDA

Где в Швейцарии чаще всего бьют молнии? Самой настоящей «молниеносной столицей» Швейцарии стал горный регион Гонтен в кантоне Аппенцелль-Внутренний (Appenzell Innerrhoden): по данным за 2024 год, именно здесь зарегистрирована самая высокая плотность ударов молнии.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Согласно информации системы Blids Внешняя ссылка(Blitzinformationsdienst, совместный проект компании Siemens и метеослужб разныз стран Европы, включая Швейцарию), в этом районе пришлось в среднем 2,75 удара молнии на один квадратный километр. На другом полюсе — муниципальное образование Контей (Conthey) в кантоне Вале (VS), где плотность ударов молний составила лишь 0,16 удара.

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Аппенцелль-Внутренний в целом стал кантоном с наибольшей плотностью молний в стране — в среднем там приходятся два удара молнии на квадратный километр. Аналогично низкие значения, как в Контей, были зафиксированы также в общинах Будри (Bevaix) в кантоне Невшатель (NE) и в регионе Энтремон (Entremont) в кантоне Вале.

Если же считать в абсолютных цифрах, то наибольшее количество ударов молний (имеются в виду удары «облако — земля») пришлось на кантон Берн — почти 5000 случаев, или 12% всех зарегистрированных ударов молний в Швейцарии. Среди отдельных регионов лидирует исторический район Сурсельва (Surselva) в кантоне Граубюнден — почти 1000 ударов за отчетный период.

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Всего в 2024 году по всей стране было зафиксировано 29 000 ударов молний — это на 12% меньше, чем в предыдущем 2023 году. Самым «грозовым» месяцем стал июнь (9 500 ударов), а рекордным днём — 31 июля 2024 года, когда молнии нанесли по Швейцарии 3 200 ударов.

Система наблюдений за молниями опирается на данные примерно 170 измерительных станций в Европе, принадлежащих Австрийской системе обнаружения молний (Austrian Lightning Detection and Information System ALDISВнешняя ссылка) и сетевой платформе Blids.

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