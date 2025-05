Gonten AI est le haut lieu suisse de la foudre

Keystone-SDA

Le district de Gonten, en Appenzell Rhodes-intérieures, a enregistré l'an dernier le plus grand nombre d'impacts de foudre par kilomètre carré de Suisse. Deux autres districts des Rhodes-Intérieures complètent le podium.

(Keystone-ATS) Appenzell Rhodes-Intérieures est le canton qui a enregistré la plus forte densité de foudroiement, ont annoncé dimanche le Service d’information sur la foudre (Blids) et Siemens Suisse. Dans ce canton, on a enregistré deux impacts de foudre par kilomètre carré en 2024.

Dans le haut lieu du coup de foudre qu’est Gonten, on a enregistré l’année dernière 2,75 impacts de foudre par kilomètre carré. Schwende-Rüte AI (2e avec 2,13 impacts) et Schlatt-Haslen AI (3e avec 1,84 impact), complètent ce podium particulier.

Des districts romands plutôt épargnés

Pour 2024, le service d’information sur la foudre a calculé la densité de foudroiement la plus faible de Suisse dans le district de Conthey en Valais avec 0,16 événement de foudre par kilomètre carré. Des valeurs presqu’aussi faibles ont été enregistrées à Boudry NE (0,18) et Entremont VS (0,20).

La plupart des coups de foudre terrestres – c’est-à-dire des coups de foudre nuage-terre – ont été mesurés en chiffres absolus dans le canton de Berne où près de 5000 impacts, soit 12% de tous les coups de foudre mesurés en Suisse, ont été enregistrés. En chiffres absolus par districts, c’est la Surselva (GR) qui a été la plus touchée avec une part de près de 1000 coups de foudre terrestres.

Au total, 29’000 coups de foudre ont été enregistrés en 2024 sur l’ensemble de la Suisse, soit 12% de moins que l’année précédente, selon le communiqué. Le mois à l’activité la plus dense a été juin avec 9500 impacts, et le jour le plus foudroyé fut le 31 juillet avec 3200 impacts.

Les évaluations de l’Austrian Lightning Detection and Information System (Aldis) et du Blid se basent sur les enregistrements d’environ 170 stations de mesure en Europe.