Прямая демократия в Швейцарии, климат и энергетика

Как и в других странах, в Швейцарии вопросы климатической политики и сокращения выбросов парниковых газов (водяной пар, метан, двуокись углерода) нередко вызывают острые споры и общественные разногласия. Но все споры всегда заканчиваются референдумом. Белый дым? В Швейцарии это означает: habemus referendum! Keystone / Salvatore Di Nolfi

Как и все важные вопросы, проблема «защиты климата» и обеспечения страны необходимой энергией регулярно становилась в Швейцарии — и ещё будет становиться — предметом народных референдумов. Давайте посмотрим на самые важные голосования и их результаты.

Донелл О`Салливан В составе группы по вопросам демократии я занимаюсь освещением динамичных отношений между гражданами и учреждениями в Швейцарии и за рубежом. Родом из Ирландии, имею степень бакалавра европеистики и магистра в области международных отношений. Работаю в SWI swissinfo.ch с 2017 года.

Если прошедшее после Парижского соглашения десятилетие что-то и доказало, то лишь одно: климатическая политика в наименьшей степени связана с самим климатом. По своей сути она представляет собой прежде всего вопрос общественного влияния, расстановки политических сил и соперничества идеологических течений. Кроме того, это ещё и способ позиционирования государств на мировой арене.

В Швейцарии, где действует система прямой демократии, политики и депутаты обязаны не только договариваться между собой о содержании тех или иных законов, но ещё и вступать в открытый диалог с гражданами, которые могут влиять на законодательный процесс с помощью таких инструментов, как референдум и народная законодательная инициатива. Эти дебаты разворачиваются на фоне глобального контекста: с понедельника, 10 ноября, по пятницу, 21 ноября 2025 года в Бразилии пройдёт очередная Конференция ООН по вопросам изменения климата (COP30). Именно там будут подведены итоги десятилетия, прошедшего после Парижского соглашения по климату.

Так вот как это работает?! О прямой демократии в Швейцарии:

За последние десять лет швейцарцам, имеющим право голоса, неоднократно приходилось высказываться по вопросам, связанным с климатической политикой. Само Парижское соглашение по климату, принятое 12 декабря 2015 года и ратифицированное швейцарским парламентом в 2017 году, не выносилось на референдум. Однако голосования проводились по другим, смежным темам: некоторые касались непосредственно вопроса сокращения выбросов парниковых газов, другие имели более общий характер и относились в целом к вопросам охраны окружающей среды.

Сентябрь 2016 года: народ отказался «уменьшать экологический след»

По оценкам неправительственной организации Global Footprint Network, занимающейся вопросами устойчивого развития, человечеству, чтобы поддерживать уровень жизни всех людей Земли на уровне Швейцарии, потребовалось бы почти три таких планеты. Партия «Зелёные» (Grüne Partei der Schweiz, GPS) решила использовать этот аргумент и собрала необходимые 100 000 подписей для вынесения на референдум народной инициативы, предлагавшей ограничить масштабы использования природных ресурсов в стране. Согласно предложенному экологистами плану, Швейцария должна была к 2050 году сократить свой относительный уровень потребления ресурсов до уровня «одной планеты в год».

Однако механизм реализации инициативы оставался туманным: сторонники проекта говорили скорее о развитии научных исследований и инноваций в области устойчивого развития, чем о введении строгих нормативов потребления. Противники — в их числе и кабмин, Федеральный совет (Bundesrat) — предупреждали, что реализация инициативы приведёт к «радикальным экономическим мерам», которые могут подорвать конкурентоспособность, затормозить экономический рост и негативно сказаться на рынке труда. В итоге 63,6 % избирателей высказались против. Поддержка была зафиксирована лишь в кантоне Женева (Genève).

Май 2017 года: больше чистой энергии — но против АЭС?

Менее чем через год после того, как избиратели отклонили очередную инициативу партии «Зелёные» (Grüne Partei der Schweiz, GPS), предусматривавшую полный отказ от атомной энергетики, швейцарцы на референдуме одобрили пакет мер, поддержанный правительством и парламентом, который в итоге должен был привести к тому же результату — отказу от мирного атома. Речь идёт о «Стратегии энергетического развития Швейцарии — 2050» (Energiestrategie 2050), первоначально разработанной на волне страхов, возникших после аварии на японской атомной электростанции в Фукусиме (Fukushima) в 2011 году.

Стратегия предусматривает снижение потребления ископаемых видов топлива, стимулирование развития возобновляемых источников энергии и постепенный отказ от атомной энергетики, включая запрет на строительство новых реакторов. Около 58 % участников голосования поддержали стратегию; её одобрили почти все политические партии страны. Инициировала же этот референдум правая Швейцарская народная партия (Schweizerische Volkspartei, SVP / Union démocratique du centre, UDC), которая предостерегала народ от «засилья бюрократии и повышения цен на электроэнергию». Уже тогда снова стало ясно: в Швейцарии любые политические перемены, включая изменение основ энергетической политики, редко происходят бездумно или автоматически.

Атомная электростанция Гёсген (Gösgen) в кантоне Золотурн (Kanton Solothurn). Keystone / Gaetan Bally

Что касается вопроса атомной энергетики, неоднократно выносившегося на голосование, то и тот эпизод далеко ещё не стал финалом всей истории: сегодня правительство Швейцарии снова рассматривает возможность отмены запрета на строительство новых атомных реакторов. Некоторые организации, в том числе Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), утверждают, что использование атомной энергии может быть эффективным средством сдерживания темпов изменения климата.

Июнь 2021 года: поражение правительственного плана реализации положений Парижского соглашения

Через четыре года после того, как парламент Швейцарии ратифицировал Парижское соглашение, на всенародное голосование был вынесен один из ключевых элементов швейцарской климатической стратегии — и был отклонён с минимальным перевесом голосов «против». Речь шла о новой редакции Закона о сокращении выбросов CO₂ (так называемый CO₂-Gesetz), который предусматривал уменьшение объёма выбросов парниковых газов к 2030 году наполовину по сравнению с уровнем 1990 года.

Для достижения этой цели планировалось внедрить целый комплекс мер: стимулировать замену отопительных систем на мазуте и газе на более экологичные системы (например, тепловые насосы), увеличить объёмы инвестиций в инфраструктуру для электромобилей и ввести «углеродный сбор» на авиабилеты. Несмотря на широкую политическую поддержку этой реформы, 51,6 % избирателей высказались против неё. Анализ результатов, проведённый после голосования, показал, что многие граждане опасались увеличения личных расходов и возможного ухудшения своего собственного финансового положения.

Для тогдашнего министра энергетики и окружающей среды Симонетты Соммаруга (Simonetta Sommaruga) это означало одно — возвращение в этой игре на клеточку с номером «ноль». После голосования она подчеркнула, что Швейцария не выйдет из Парижского соглашения, однако достижение поставленных климатических целей теперь «станет гораздо более сложной задачей».

Июнь 2023 года: поддержка курса на долгосрочную климатическую нейтральность

Однако два года спустя одно из ключевых положений Парижского соглашения было не просто поддержано народом, но закреплено в швейцарской Конституции: 59,1 % избирателей одобрили цель достижения страной нулевого чистого уровня выбросов парниковых газов к 2050 году. Новый Федеральный закон «О климате и инновациях» (Klima- und Innovationsgesetz), ставший косвенным контрпредложением к так называемой «Ледниковой инициативе» (Gletscherinitiative), преследовал сразу несколько целей. С одной стороны, он устанавливал конкретные показатели сокращения выбросов, необходимых для выполнения Швейцарией своих обязательств по Парижскому соглашению. С другой — стремился снизить зависимость страны от импорта ископаемого топлива за счёт развития собственных возобновляемых источников энергии.

Почему избиратели на этот раз поддержали закон? Согласно результатам послевыборных опросов, большинство граждан одобрили стратегию устойчивого развития именно из-за её долгосрочного характера. Кроме того, на этот раз акценты были смещены с налогов и ограничений на стимулирующие меры — например, на предоставление финансовых субсидий владельцам жилья и предприятиям, стремящимся своим примером способствовать переходу на возобновляемые источники энергии. Закон получил поддержку широкой коалиции, в которую вошли представители почти всех политических партий, гражданского общества и бизнеса. Основное сопротивление исходило лишь от Швейцарской народной партии (Schweizerische Volkspartei, SVP / Union démocratique du centre, UDC), предупреждавшей о риске удорожания энергии.

Июнь 2024 года: обеспечение стабильного энергоснабжения

Спустя год избиратели Швейцарии на референдуме одобрили новый Закон «Об электроэнергии» (Stromgesetz), принятый парламентом ещё в 2023 году. Его цель — стимулировать развитие возобновляемых источников энергии и гарантировать надёжное энергоснабжение Швейцарии в будущем, особенно в зимний период. Закон, в частности, предусматривает смягчение ограничений на строительство крупных гидро-, солнечных и ветровых электростанций, а также устанавливает целевой показатель: к 2035 году увеличить производство электроэнергии из возобновляемых источников до как минимум 35 тераватт-часов (ТВт⋅ч) в год.

Начальные этапы строительства солнечного парка в регионе Седрун (Sedrun, кантон Граубюнден), август 2024 года. К 2028 году здесь планируется установить около 5700 солнечных модулей. Затем возникнет вопрос их утилизации. Keystone / Gian Ehrenzeller

Сопротивление новому закону оказывали партии политические силы не только с правого фланга, но и с левого. Так, его подверг критике «Фонд Франца Вебера» (Franz Weber Stiftung) — природоохранная организация, выразившая обеспокоенность влиянием крупных солнечных и ветровых парков на экосистему Альп. Тем не менее 68,7 % избирателей на референдуме поддержали этот закон, хотя дискуссии продолжались и уже в июле того же года были запущены сразу две новые народные инициативы, требующие ужесточения условий строительства энергетических ветряных установок.

Февраль 2025 года: пределы амбициозной экологической инициативы

На этот раз молодёжное крыло партии «Зелёные» (Junge Grüne Schweiz) добилось проведения референдума по вопросу о внесении в Конституцию поправки, которая обязывала бы швейцарскую экономику действовать в рамках так называемых «планетарных границ» — пределов, за которыми природа уже не способна к самовосстановлению. Для достижения этой цели, как подчёркивали инициаторы, необходимо было бы «резко сократить выбросы CO₂, остановить потерю биоразнообразия и сократить объём водопользования».

По оценке организации Greenpeace, Швейцарии для этого пришлось бы уменьшить свой «углеродный след» в пересчёте на душу населения примерно на 90 %. Инициатива не содержала никакого конкретного плана действий, но предусматривала достижение поставленных целей «социально приемлемыми методами» и в течение всего десяти лет. Противники инициативы называли её «неосуществимой и разрушительной». В итоге почти 70 % избирателей проголосовали против. После голосования министр энергетики Альберт Рёшти (Albert Rösti) в интервью порталу Nau.ch подчеркнул, что эти результаты нельзя рассматривать как отказ страны от защиты окружающей среды или от Парижского соглашения, цели которого, по его словам, были «однозначно поддержаны народом» на референдуме по закону о климате в 2023 году.

Другие темы: дороги, животные, продовольствие

Начиная с декабря 2016 года в Швейцарии состоялось более восьмидесяти референдумов и среди них было ещё несколько, напрямую связанных с климатической и энергетической тематикой. Так, в 2024 году избиратели отклонили план по расширению сети автомагистралей после активной агитационной кампании, сосредоточенной на вопросах выбросов парниковых газов и охраны окружающей среды. В том же году была отвергнута народная инициатива о защите биоразнообразия, а предложенная в 2022 году инициатива о запрете массового животноводства также не получила поддержки граждан. Экологические аргументы сыграли определённую роль и в голосованиях по закону о продовольственной безопасности (принят в 2017 году), а также по двум инициативам о «этичных продуктах питания» (обе отклонены в 2018 году).

Авторы законодательной инициативы «Против массового животноводства», вынесенной на референдум в 2022 году, утверждали, что производство сельхозпродукции животного происхождения ответственно примерно за 85 % всех сельскохозяйственных выбросов парниковых газов в мире. Keystone / Ennio Leanza

Что будет дальше — атомная энергетика, ветропарки или климатический фонд?

В повестке дня уже значатся новые голосования, касающиеся климатической и энергетической политики. В ноябре, 30 числа, состоится референдум по предложению левых партий о введении налога на крупные состояния и наследства — средства от него предлагается направлять на финансирование «климатических мер». В парламенте тем временем обсуждается инициатива «Электричество всегда и для всех / Не допустить блэкаут» (Jederzeit Strom für alle / Blackout stoppen), вновь подлившая масла в огонь споров относительно будущего атомной энергетики.

Кроме того, правительству предстоит высказать позицию по двум законопроектам, направленным на ограничение масштабов строительства энергетических ветряных парков — речь идет как о местах их размещения, так и о сроках реализации таких проектов. Наконец, готовится к вынесению на голосование проект так называемого «Климатического фонда», который предусматривал бы выделение до 1 % валового внутреннего продукта (ВВП) страны на цели охраны окружающей среды. Правительство и парламент выступают против этой инициативы.

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована для целевой аудитории и отредактирована русскоязычной редакцией Swissinfo / ип / нк / ап.

