Accordo di Parigi, dieci anni di votazioni sul clima in Svizzera

Fumata bianca? Come in altri Paesi, la questione della politica climatica – e della riduzione delle emissioni – può essere divisiva in Svizzera. Keystone / Salvatore Di Nolfi

Serie 10 anni Accordo di Parigi , Episodio 7: Nel decennio trascorso da quando i Paesi riuniti a Parigi si sono impegnati a ridurre le emissioni globali, il popolo svizzero si è recato numerose volte alle urne per decidere su clima e ambiente. Con quali risultati?

I 10 anni successivi all’Accordo di Parigi hanno messo in evidenza una cosa: il clima è oramai una questione profondamente politica. I Paesi continuano a divergere su chi debba assumersi quali responsabilità nella riduzione delle emissioni di gas serra e gli Stati Uniti si sono addirittura ritirati dalla storica intesa.

In Svizzera, mentre il mondo politico deve elaborare le leggi, gli strumenti della democrazia diretta offrono alla popolazione la possibilità di dire la sua tramite iniziative federali o referendum. Negli ultimi 10 anni, l’elettorato elvetico si è espresso su numerose questioni legate al clima.

L’Accordo di Parigi in sé, concluso il 12 dicembre 2015 e ratificato dal Parlamento elvetico nel 2017, non è stato sottoposto al voto popolare. Tuttavia, ci sono state votazioni su altre questioni correlate, alcune direttamente sulla politica delle emissioni di CO 2 , altre sul clima e sull’ambiente in generale.

Ecco una panoramica delle principali votazioni sul clima in Svizzera.

Nella serie di articoli “10 anni dell’Accordo di Parigi” evidenziamo quanto è stato fatto in materia di emissioni, energie rinnovabili, politica e ricerca climatica in Svizzera e nel mondo dal 2015.

Settembre 2016: “no” a una minore impronta climatica

Secondo una stima del Global Footprint Network, un’organizzazione non governativa per lo sviluppo sostenibile, se tutte le persone nel mondo vivessero come la popolazione svizzera, servirebbero quasi tre pianeti Terra per soddisfare i bisogni.

Il Partito ecologista (Verdi) ha raccolto le 100’000 firme necessarie per un’iniziativa popolare che chiedeva di ridurre l’impronta climatica della Svizzera, diminuendo il suo consumo di risorse entro il 2050. Estrapolato alla popolazione mondiale, questo consumo non avrebbe dovuto superare un pianeta Terra all’anno.

La proposta non chiariva esattamente come ciò sarebbe stato realizzato, sebbene il comitato d’iniziativa parlasse più di ricerca e innovazione che di regole per ridurre i consumi. Chi si era opposto, incluso il Governo, avvertì che l’iniziativaCollegamento esterno avrebbe comportato “misure economiche drastiche” che avrebbero colpito la competitività, la crescita e i posti di lavoro nella Confederazione.

Alle urne, il 63,6% dell’elettorato ha respinto l’idea. Solo un Cantone (Ginevra) ha detto sì.

Accordo di Parigi sul clima È il primo accordo internazionale e giuridicamente vincolante sul clima. Impegna tutti i Paesi a ridurre le emissioni di gas serra. È stato adottato il 12 dicembre 2015 a Parigi alla Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP21). L’Accordo di Parigi ha l’obiettivo di limitare il riscaldamento globale ben al di sotto dei 2 °C rispetto ai livelli preindustriali, puntando a un aumento massimo di 1,5 °C. Per questo si dovrà raggiungere un bilancio netto delle emissioni pari a zero (neutralità climatica) entro il 2050. L’accordo è stato firmato da 196 Paesi. La Svizzera lo ha ratificato nel 2017.

Maggio 2017: più rinnovabili, niente nucleare

Meno di un anno dopo aver respinto un’altra iniziativa del Partito ecologista che chiedeva la fine dell’energia nucleare, l’elettorato elvetico ha approvato un nuovo pacchetto di misure – sostenuto da Governo e Parlamento – che andava nella stessa direzione.

La “Strategia energetica 2050” della Svizzera, elaborata dopo l’incidente nucleare di Fukushima del 2011 in Giappone, mirava a ridurre l’uso di combustibili fossili, sviluppare le rinnovabili ed eliminare gradualmente il nucleare vietando la costruzione di nuove centrali.

Circa il 58% delle persone votanti ha approvato la strategia, sostenuta da quasi tutti i partiti politici. Tuttavia, il fatto che sia stato indetto un referendum – da parte dell’Unione democratica di centro (UDC, destra sovranista), che temeva costi più alti per l’elettricità – dimostra che i cambiamenti nella politica energetica raramente sono semplici.

Quanto alla questione nucleare, ricorrente nelle votazioni svizzere, è sempre di attualità. Quasi 10 anni dopo, il Governo sta valutando di revocare il divieto di nuovi impianti nucleari. Alcuni, tra cui l’Agenzia internazionale per l’energia atomica, sostengono che il nucleare può essere uno strumento efficace per mitigare il cambiamento climatico.

La centrale nucleare di Gösgen nel cantone di Soletta, in Svizzera. Keystone / Gaetan Bally

Giugno 2021: una battuta d’arresto per il piano di Parigi del Governo

Quattro anni dopo la ratifica dell’Accordo di Parigi da parte del Parlamento, il pilastro principale della Svizzera per raggiungere gli obiettivi è stato sottoposto al voto popolare – e bocciato di misura. La revisione della Legge sul CO₂ mirava a dimezzare le emissioni di carbonio entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990 attraverso una serie di misure, tra cui incentivi per sostituire riscaldamenti a olio e gas con fonti più pulite, maggiori investimenti nelle infrastrutture per auto elettriche e una tassa sui biglietti aerei.

Nonostante il largo sostegno politico alla riforma, il 51,6% dell’elettorato l’ha respinta. Dalle analisi post-voto è emerso che molte persone temevano un impatto negativo sul proprio portafoglio. Per la ministra dell’energia dell’epoca, Simonetta Sommaruga, si è dovuto ricominciare da capo. “La Svizzera non abbandona l’Accordo di Parigi”, ha dichiarato Sommaruga dopo la votazione. “Ma ora sarà difficile raggiungere gli obiettivi climatici”.

Giugno 2023: “sì” alla neutralità climatica a lungo termine

Due anni dopo, un obiettivo chiave dell’Accordo di Parigi è riuscito a entrare nella Costituzione svizzera: il 59,1% dei cittadini e delle cittadine ha approvato l’obiettivo di raggiungere un bilancio netto delle emissioni pari a zero entro il 2050. La nuova “Legge sul clima e sull’innovazione”, un controprogetto indiretto all’“iniziativa per i ghiacciai”, mirava ottenere più risultati: fissare obiettivi per le emissioni per rispettare gli impegni di Parigi e ridurre la dipendenza dai combustibili fossili importati promuovendo le rinnovabili nazionali.

Perché questa volta il popolo ha votato a favore? Le analisi hanno evidenziato un ampio sostegno alla visione di sostenibilità a lungo termine. La legge, e la campagna a suo favore, hanno anche spostato l’approccio da tasse e restrizioni a incentivi proattivi: ad esempio, aiuti finanziari per chi possiede un’abitazione e per le imprese affinché diventino più rinnovabili.

La legge è stata sostenuta anche da una grande coalizione del mondo politico, della società civile e del settore privato. L’opposizione è arrivata soprattutto dall’UDC, che parlava di possibili aumenti dei costi dell’energia.

Giugno 2024: garantire un approvvigionamento elettrico stabile

Un anno dopo, l’elettorato ha approvato una nuova legge sull’elettricità, adottata dal Parlamento nel 2023, per potenziare le rinnovabili e garantire l’approvvigionamento futuro della Svizzera, soprattutto in inverno. In particolare, la legge prevedeva di allentare le restrizioni per la costruzione di grandi impianti idroelettrici, solari ed eolici e fissava l’obiettivo di aumentare la produzione di elettricità da fonti rinnovabili ad almeno 35 terawattora (TWh) entro il 2035.

L’opposizione a questa legge non è arrivata solo da destra. La Fondazione Franz Weber, un gruppo ambientalista, l’ha criticata per l’impatto delle grandi installazioni solari ed eoliche sugli ecosistemi alpini. Alla fine, il 68,7% delle persone votanti ha approvato la normativa.

Tuttavia, il dibattito sulla tutela della natura e l’ambiente continua: nel luglio di quest’anno sono state presentate due nuove iniziative popolari che chiedono di limitare la costruzione di parchi eolici.

Le prime fasi di un parco solare a Sedrun, nel cantone dei Grigioni, nell’agosto 2024. Entro il 2028, il sito ospiterà circa 5’700 pannelli. Keystone / Gian Ehrenzeller

Febbraio 2025: i limiti di un’iniziativa ambiziosa

Questa volta, la sezione giovanile dei Verdi è riuscita a sottoporre a votazione una modifica costituzionale che chiedeva all’economia svizzera di operare entro i “confini planetari” – limiti oltre i quali la natura non riesce a rigenerarsi. Per raggiungere questo obiettivo, sarebbe stato necessario ridurre drasticamente le emissioni di CO₂, la perdita di biodiversità e il consumo di acqua. Secondo Greenpeace, la Svizzera avrebbe dovuto diminuire la propria impronta di carbonio pro capite del 90%.

L’idea non includeva una roadmap concreta su come realizzarla, ma specificava che doveva avvenire in modo “socialmente accettabile” ed entro 10 anni. Il fronte contrario ha definito il piano irrealizzabile e rovinoso. Quasi il 70% dei cittadini e delle cittadine lo ha respinto alle urne.

Dopo il voto, il ministro dell’energia Albert Rösti ha dichiarato a nau.chCollegamento esterno che il risultato non rappresentava un rifiuto della protezione ambientale né dell’Accordo di Parigi – i cui obiettivi erano stati chiaramente “accettati dal popolo” nella votazione sulla legge sul clima del 2023.

Le altre votazioni: strade, animali, alimentazione e molto di più

Dal dicembre 2016 si sono tenuti oltre 80 scrutini federali in Svizzera e, naturalmente, parecchi altri hanno incluso elementi legati al clima. Nel 2024, ad esempio, un progetto per ampliare le autostrade del Paese è stato respinto dopo una campagna incentrata sulle emissioni e sull’ambiente.

Nello stesso anno è stata anche bocciata un’iniziativa popolare per proteggere la biodiversità. Nel 2022 è stata respinta una proposta che voleva vietare gli allevamenti intensivi. Preoccupazioni per l’ecologia sono emerse anche in votazioni su una legge sulla sicurezza alimentare (approvata nel 2017) e su due iniziative per una produzione alimentare più sostenibile (respinte nel 2018).

Un’iniziativa del 2022 contro gli allevamenti intensivi sosteneva, tra le altre cose, che i prodotti di origine animale fossero responsabili dell’85% di tutte le emissioni agricole. Keystone / Ennio Leanza

Cosa ci aspetta: nucleare, turbine eoliche e fondo per il clima

Altri scrutini legati al clima sono già in programma. Il 30 novembre, l’elettorato si esprimerà su una proposta della sinistra per tassare le persone super ricche e destinare i proventi ad azioni a favore del clima.

Il Parlamento sta discutendo l’iniziativa “Stop al blackout”, che ha rilanciato il dibattito sul nucleare. Il Governo dovrà da parte sua esprimersi su due iniziative che chiedono restrizioni su dove e quando si possano costruire delle turbine eoliche.

Nel frattempo, un cosiddetto “fondo per il clima”, che destinerebbe fino all’1% del PIL svizzero all’ambiente, è pronto per il voto popolare. Governo e Parlamento sono contrari.

A cura di Benjamin von Wyl/sb

Tradotto con il supporto dell’IA/lj

