Глава ЦБ Швейцарии против включения биткойна в резервы банка
Президент Швейцарского национального (центрального) банка (ШНБ) Мартин Шлегель (Martin Schlegel) отверг предложение о включении биткойна в структуру валютных резервов ЦБ страны.
Президент Швейцарского национального (центрального) банка (ШНБ) Мартин Шлегель (Martin Schlegel) отверг предложение о включении биткоина в структуру валютных резервов ЦБ страны.
В интервью изданиям группы Tamedia, опубликованном в субботу 1 марта 2025 года, он заявил, что криптовалюты все ещё в качестве класса активов сталкиваются с рядом проблем.
Почему биткойн не подходит для резервов ШНБ?
По словам Мартина Шлегеля, криптовалюты не обладают ключевыми характеристиками, необходимыми для устойчивой валюты. Он выделил три основных аргумента:
1️⃣ Высокая волатильность
- Курс биткоина подвержен резким колебаниям, что несовместимо с долгосрочной стратегией сохранения стоимости активов ШНБ.
2️⃣ Недостаточная ликвидность
- Валютные резервы должны быть высоколиквидными, чтобы в случае необходимости их можно было оперативно использовать в рамках денежно-кредитной политики.
3️⃣ Проблемы с безопасностью
- Криптовалюты, по сути, представляют собой программное обеспечение, а любое программное обеспечение может содержать уязвимости, ошибки и потенциальные угрозы.
Мартин Шлегель также подчеркнул, что ШНБ не рассматривает криптовалюты в качестве инструмента финансовой политики. Он напомнил, что по сравнению с мировой финансовой системой общая капитализация крипторынка, оцениваемая примерно в 2 000 миллиардов швейцарских франков, остается относительно небольшой. «Мы всё ещё говорим о нишевом явлении», — отметил он.
Не угрожает ли биткойн швейцарскому франку?
Отвечая на вопрос о конкуренции между традиционными валютами и криптоактивами, Мартин Шлегель отметил, что валютные системы всегда соперничали между собой. Однако франк остается востребованным и стабильным активом, а потому угрозы со стороны криптовалют для него не существует.
Что предлагает народная законодательная «биткойн-инициатива»?
Инициатива «За финансово сильную, суверенную и ответственную Швейцарию («Биткойн-инициативаВнешняя ссылка»)», запущенная в декабре 2023 года, требует от ШНБ включить биткойн в структуру своих резервов. Для вынесения инициативы на всенародное голосование ее организаторам необходимо ещё собрать 100 000 подписей в течение 18 месяцев. Авторы инициативы предлагают внести в Конституцию положение, согласно которому часть резервов ШНБ должна формироваться на основе золота и биткойнов.
Однако конкретные пропорции в законопроекте не уточняются. Он был инициирован группой активистов во главе с интернет-предпринимателем и писателем Ивом Беннаимом (Yves BennaïmВнешняя ссылка) из франкоязычной Швейцарии. В недавнем интервью NZZ am Sonntag он пояснял, что «основной целью его инициативы является инициация широкой общественной дискуссии о роли биткойна в экономике страны».
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