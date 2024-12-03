Швейцарский банк Lombard Odier обвиняется в отмывании денег

Банк обвиняется в содействии сокрытию доходов дочери бывшего президента Узбекистана. Keystone-SDA

Федеральная прокуратура Швейцарии (Bundesanwaltschaft) предъявила частному банку Lombard Odier и его бывшему сотруднику обвинения в отмывании денег. Они подозреваются в содействии сокрытию доходов дочери бывшего президента Узбекистана.

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Банк и его бывший сотрудник подозреваются в том, что сыграли решающую роль в сокрытии доходов от деятельности основанной Гульнарой Каримовой структуры под названием «Контора», которая классифицируется Федеральной прокуратурой Швейцарии (BA) в качестве преступной организации. Об этом власти Швейцарии объявили в пятницу 29 ноября 2024 года.

Согласно обвинительному заключению Федеральной прокуратуры Швейцарии, в период с 2005 по 2012 гг указанные двое подозреваемых предположительно отмывали в Швейцарии активы, полученные в результате преступлений, совершенных преступной организацией «Контора», главным боссом которой, как утверждается, является Гульнара Каримова.

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Расследование подтвердило подозрения в том, что часть денег, отмытых в Швейцарии, была переведена через Banque Lombard Odier & Cie SA в Женеве. До вынесения окончательного приговора действует презумпция невиновности.

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