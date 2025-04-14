Экономика Швейцарии под ударом тарифов США — прогноз KOF
Согласно анализу Швейцарского Института изучения проблем промышленной конъюнктуры KOF при Высшей технической школе Цюриха (ETH Zürich), снижение доходов от экспорта может составить от 0,2 до 0,6 процента валового внутреннего продукта Швейцарии.
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Введение США 31-процентных таможенных тарифов на ряд импортных товаров грозит ощутимыми потерями для швейцарской экономики. Согласно анализу Швейцарского Института изучения проблем промышленной конъюнктуры KOF при Высшей технической школе Цюриха (ETH Zürich), снижение доходов от экспорта может составить от 0,2 до 0,6 процента валового внутреннего продукта Швейцарии.
При дальнейшем ужесточении торговой политики США ущерб возрастёт более чем в 1,3 раза. «Текущая напряжённость, вызванная политикой США, создаёт серьёзные риски для экспортоориентированной экономики Швейцарии», — говорится в докладе KOF, опубликованном на прошлой неделе. Авторы доклада подчёркивают: увеличение стоимости экспорта приведёт к снижению доходов компаний и к ослаблению конкурентных позиций швейцарских предприятий на внешних рынках.
В сравнении с другими европейскими странами, такими как Германия и Франция, Швейцария может даже понести «значительно большие потери». Особенно тревожным выглядит сценарий, при котором США введут повышенные таможенные тарифы на фармацевтическую продукцию — а фармацевтика принадлежит к ключевым отраслям швейцарской промышленности. В этом случае экономические потери могут резко увеличиться.
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Эксперты также предупреждают: если новая таможенная политика США будет распространяться на ещё большее число стран и товарных групп, то совокупный ущерб экономики Швейцарии увеличится по сравнению с текущими расчётами на 1,3 раза. Дополнительный фактор риска — длительность действия таких ограничительных мер. Чем дольше будут сохраняться высокие таможенные тарифы, тем выше будет вероятность структурных изменений: швейцарским компаниям придётся адаптировать производственные мощности и перестраивать логистику. Эти процессы потребуют значительных затрат и могут повлечь нестабильность в цепочках поставок.
На фоне таких перспектив банк UBS уже понизил свои прогнозы по росту ВВП Швейцарии на 2025 и 2026 годы на 0,5 процентного пункта соответственно. По оценке аналитиков банка под негативным воздействием новых таможенных тарифов может оказаться около трети швейцарского экспорта в США. Помимо традиционного часового экспорта, под удар могут попасть машиностроительная и медицинская отрасли, особенно чувствительные к ценовому давлению.
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