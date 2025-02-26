Голос Швейцарии в мире с 1935 года

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Мы были основаны в 1935 году в качестве швейцарской Информационной Коротковолновой службы. С самого начала наша миссия заключалась в предоставлении объективной информации швейцарцам за границей, а также в продвижении демократических ценностей и укреплении позиций Швейцарии в мире в качестве «голоса свободы».

Сегодня портал SWI swissinfo.ch продолжает выполнять эту миссию, адаптируясь к новым правовым и техническим реалиям глобального медиапространства. Мы информируем швейцарцев, проживающих за границей, обо всех значимых событиях, происходящих в Швейцарии. Сегодня Портал SWI swissinfo.ch — это международная онлайн-служба Швейцарской телерадиовещательной корпорации SRG SSR, швейцарское иновещание на 10 языках.

Начиная с 1935 года, то есть уже 90 лет, мы предоставляем независимые, тщательно проработанные материалы на темы, связанные с актуальными проблемами глобального масштаба, отражая роль, которую играет в современном сложном мире нейтральная Швейцария. Предлагая швейцарскую точку зрения на эти проблемы и ориентируясь на компаративистский (сравнительный) подход к анализу данных и прочих материалов, мы способствуем межкультурному диалогу и укреплению взаимопонимания между странами.

Журналистика швейцарского качества

Мы ориентируемся на международную аудиторию, стремящуюся к получению достоверной информации с тем, чтобы лучше понимать смысл, механизмы и цели общемировых и региональных проблем и процессов. Наш контент строит мост между Швейцарией и глобальным сообществом, охватывая аудиторию во всех 195 странах, признанных Организацией Объединенных Наций.

Благодаря высокому уровню журналистской работы на наши материалы ссылаются до 80 раз в неделю на 46 языках. Наши статьи служат надежным источником верной информации не только для дипломатов и журналистов в Швейцарии и за рубежом, но и для широкой международной аудитории.

Независимость: основа нашей работы

Иновещательное предложение ТРК SRG SSR охватывает, кроме сайта Swissinfo (до 2004 года: Швейцарское международное радио), порталы tvsvizzera.it, а также участие в формировании сетки вещания телеканалов 3SAT и TV5-Monde. Это значит, что наша миссия состоит в том, чтобы в качестве общественного СМИ предоставлять наш журналистский контент в распоряжение любой заинтересованной международной аудитории.

Эта работа осуществляется в рамках и на основе соглашения (мандат или LeistungsvereinbarungВнешняя ссылка) о предоставлении информационных услуг, заключенного SRG с федеральным правительством Швейцарии, а также Федерального Закона Швейцарии «О правовых основах организации работы радио и телевидения» (Bundesgesetz über Radio und Fernsehen RTVGВнешняя ссылка) и вещательной концессии, предоставленной правительством нашей материнской компании, ТРК SRG.

Финансирование нашей деятельности осуществляется в равных долях из федерального бюджета и за счет общественного медиа-сбора Serafe. Свободные от политического и экономического давления, мы сосредотачиваемся прежде всего на глубоком анализе актуальных проблем. Мы освещаем темы, действительно имеющие общественное значение.

То, что нужно зарубежной диаспоре

Мы работаем в тесном сотрудничестве с Организацией швейцарцев за рубежом (Auslandschweizer-Organisation / ASO), обеспечивая для швейцарцев по всему миру доступ к надежным новостям и проверенной информации. Наши репортажи, интервью, аналитические материалы и новости специально адаптированы для нужд различных языковых аудиторий.

Важную роль в этом играет мобильное приложение SWIPlus, которое позволяет нашей публике оставаться в курсе событий и принимать активное участие в демократических процессах в Швейцарии. Мы публикуем тщательно подготовленные, независимые материалы, способствующие свободному формированию общественного и личного мнения. Благодаря этому портал SWI swissinfo.ch является ключевым информационным ресурсом, в том числе и для швейцарцев за рубежом, желающих сохранять связи со своей исторической родиной.