La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935

Nous avons été fondés en 1935 pour fournir aux Suisses de l’étranger des informations objectives et, en tant que «voix de la liberté», pour représenter les valeurs démocratiques de la Suisse à l’international. Aujourd’hui encore, SWI swissinfo.ch remplit cette mission, informant les Suisses des principales évolutions dans leur pays.

En tant que service international en ligne de la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR), nous proposons une couverture indépendante et approfondie des thèmes globaux et du rôle de la Suisse dans le monde. Grâce à des comparaisons internationales et en offrant une perspective suisse, nous facilitons le dialogue interculturel et encourageons la compréhension globale des différentes positions.

Un journalisme suisse de qualité sur des thèmes mondiaux

Nous nous adressons à un public international en quête d’informations claires et fiables pour mieux appréhender les grandes dynamiques globales. À travers nos contenus, nous mettons la Suisse en relation avec le monde et touchons des lecteurs et des lectrices dans les 195 pays reconnus par les Nations unies.

Grâce à notre qualité journalistique, nos articles sont cités jusqu’à 80 fois par semaine dans 46 langues. Ils sont une source d’information fiable, et pas uniquement pour les journalistes et les représentations diplomatiques à l’étranger.

L’indépendance comme principe fondamental

Dans le cadre du mandat à l’étranger de la SSR (swissinfo.ch, tvsvizzera.it, TV5 Monde, 3SAT), nous remplissons notre mission en proposant une offre journalistique destinée à un public international, conformément à l’accord de prestationsLien externe, à la Loi fédérale sur la radio et la télévisionLien externe (LRTV) et à la concession de la SSRLien externe.

Notre financement repose à parts égales sur des fonds de la Confédération et la redevance radiotélévision. Indépendants de tout intérêt politique et économique, nous privilégions la profondeur à la superficialité et éclairons les sujets qui comptent vraiment.

Une offre sur mesure pour les Suisses de l’étranger

En collaboration avec l’Organisation des Suisses de l’étranger (OSE), nous rendons nos contenus accessibles aux Suisses du monde entier et leur offrons, via l’application SWIplus, une couverture d’actualité adaptée à leurs besoins. Ainsi, ils et elles sont en mesure de participer aux processus démocratiques en étant bien informés.

Par une information rigoureuse et indépendante, nous encourageons la formation d’une opinion libre et renforçons les bases de la participation politique. Nous sommes ainsi la référence pour toutes les Suissesses et tous les Suisses de l’étranger souhaitant garder un lien avec leur pays.