The Swiss voice in the world since 1935 

Русский ru Голос Швейцарии в мире с 1935 года Mehr Голос Швейцарии в мире с 1935 года Im Jahr 1935 wurden wir gegründet, um Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer mit ob-jektiven Informationen zu versorgen und als «Stimme der Freiheit» die demokratischen Werte der Schweiz im Ausland zu vertreten. Auch heute noch erfüllt SWI swissinfo.ch diesen Auftrag und informiert Schweizerinnen und Schweizer über alle wichtigen Entwicklungen in ihrer Heimat. Als internationaler Online-Dienst der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG SSR) berichten wir unabhängig und fundiert zu globalen Themen und zur Rolle der Schweiz in der Welt. Mit internationalen Vergleichen und einer Schweizer Perspektive moderieren wir den interkultu-rellen Dialog und fördern das globale Verständnis unterschiedlicher Positionen. Schweizer Qualitätsjournalismus zu globalen Themen Wir richten uns an ein internationales Publikum, das verständliche und verlässliche Informationen sucht, um globale Zusammenhänge besser zu verstehen. Mit unseren Inhalten bringen wir die Schweiz in einen Bezug zur Welt und erreichen Menschen in allen 195 von den Vereinten Nationen anerkannten Ländern. Dank unserer journalistischen Qualität werden unsere Beiträge wöchentlich bis zu 80-mal in 46 Sprachen referenziert und dienen nicht nur diplomatischen Diensten und Journalistinnen und Journalisten im Ausland als verlässliche Quelle. Unabhängigkeit als Grundlage Als Teil des Auslandmandates (Swissinfo, tvsvizzera.it, TV5-Monde, 3SAT) der SRG SSR erfüllen wir unseren Auftrag, ein publizistisches Angebot für ein internationales Publikum bereitzustellen – im Rahmen der LeistungsvereinbarungExterner Link, des Bundesgesetzes über Radio und Fernsehen (RTVG)Externer Link und der SRG-KonzessionExterner Link. Unsere Finanzierung erfolgt zu gleichen Teilen aus Bundesmitteln sowie Radio- und TV-Gebühren. Frei von politischen und wirtschaftlichen Interessen setzen wir auf Tiefe statt Oberflächlichkeit und beleuchten die Themen, die wirklich zählen. Zugeschnittenes Angebot für Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer In Zusammenarbeit mit der Auslandschweizer-Organisation (ASO) machen wir unsere Inhalte Schweizerinnen und Schweizern auf der ganzen Welt zugänglich und bieten speziell über die App SWIplus tagesaktuelle und auf sie zugeschnittene Berichterstattung, damit sie gut informiert an demokratischen Prozessen teilhaben können. Mit fundierter, unabhängiger Berichterstattung fördern wir die freie Meinungsbildung und stärken die Basis zur politischen Teilhabe. So sind wir die erste Adresse für Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer, die mit der Schweiz verbunden bleiben wollen. In Übereinstimmung mit den JTI-Standards Mehr: JTI-Zertifizierung von SWI swissinfo.ch