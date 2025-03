La voce della Svizzera nel mondo dal 1935

Nel 1935 siamo stati fondati per fornire informazioni obiettive agli svizzeri e alle svizzere all’estero e, in quanto “voce della libertà”, per rappresentare i valori democratici della Svizzera a livello internazionale. Ancora oggi SWI swissinfo.ch adempie a questo compito e informa le cittadine e i cittadini elvetici su tutti i principali sviluppi nel loro Paese.

In qualità di servizio internazionale online della Società svizzera di radiotelevisione (SSR SRG) offriamo una copertura indipendente e approfondita dei temi globali e del ruolo della Svizzera nel mondo. Attraverso confronti internazionali e adottando una prospettiva svizzera, favoriamo il dialogo interculturale e promuoviamo la comprensione globale delle diverse posizioni.

Un giornalismo svizzero di qualità su temi mondiali

Ci rivolgiamo a un pubblico internazionale in cerca di informazioni chiare e affidabili per comprendere meglio le principali dinamiche globali. Attraverso i nostri contenuti, mettiamo la Svizzera in contatto con il mondo e raggiungiamo lettori e lettrici nei 195 Paesi riconosciuti dalle Nazioni Unite.

Grazie alla nostra qualità giornalistica, i nostri articoli vengono citati fino a 80 volte a settimana in 46 lingue. Sono una fonte di informazioni affidabile, non solo per i giornalisti e le giornaliste e le rappresentanze diplomatiche all’estero.

L’indipendenza come principio fondamentale

Nell’ambito del mandato estero della SSR (swissinfo.ch, tvsvizzera.it, TV5-Monde, 3SAT) adempiamo alla nostra missione proponendo un’offerta giornalistica per un pubblico internazionale, in conformità con l’accordo sulle prestazioniCollegamento esterno, la Legge federale sulla radiotelevisioneCollegamento esterno (LRTV) e la concessione della SSRCollegamento esterno. Il nostro finanziamento è suddiviso in parti uguali tra i fondi della Confederazione e il canone radiotelevisivo.

Indipendenti da qualsiasi interesse politico ed economico, privilegiamo la profondità alla superficialità.

Un’offerta su misura per gli svizzeri e le svizzere all’estero

In collaborazione con l’Organizzazione degli svizzeri all’estero (OSE), rendiamo i nostri contenuti accessibili ai cittadini e alle cittadine elvetiche nel mondo intero e, tramite l’applicazione SWIplus, offriamo loro una copertura mediatica su misura per le loro esigenze. In questo modo, la diaspora elvetica può partecipare ai processi democratici con cognizione di causa.

Attraverso un’informazione rigorosa e indipendente, promuoviamo la libera formazione dell’opinione e rafforziamo le basi per la partecipazione politica. Siamo il punto di riferimento per tutti gli svizzeri e le svizzere all’estero che desiderano mantenere un legame con il loro Paese.